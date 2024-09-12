Tepki çeken denizde at turu uygulaması: "Hayvan çatlayabilir!"

"HAYVANI DERİN SUDA YÜZMEYE ZORLUYORLAR"
Antalya Veteriner Hekimler Odası Başkanı Murat Karabayoğlu, deniz içinde ata binme görüntülerinin masum olmadığını söyledi.
Karabayoğlu şöyle devam etti:
"Hayvanı derin suda yüzmeye zorluyorlar. Bu bir nevi hayvana eziyet. Yetkililerin bu durumu kontrol altına alması, denetim yapılması lazım. Sonuçta bu hayvanlar yüzerek sırtında insan taşımak için yaratılmış değil. Derin suda sürekli bu duruma maruz kalmaları hayvan refahı yönünden çok sakıncalı. Sonuçta çiftliklerde yetiştirilen, gezinti için uygun hayvanlar."
Karabayoğlu, "Bu atlar gezinti atları, yani çiftliklerden kiralanan veya karada gezmeye uygun. Sahilde bir sıkıntı olmadığı, ayaklarına zarar verecek kadar taşlı ya da çakıllı yerler olmadığı, uygun şekilde bakılıp nallandığı sürece sıkıntı görmüyoruz. Fakat derin suda atın yüzdürülmesi ve üzerine insanların binerek bu şekilde hareket etmeleri çok uygun değil. Çünkü sonuçta bütün hayvanlar yüzebilir ama kendileri yüzebilir. Yani üstünde bir ağırlık varken o şekilde yüzmesi hayvan refahı yönünden uygun değil. O yüzden biz buna şiddetle karşıyız, bir nevi hayvana yapılan bir eziyet." dedi.