Tepki çeken denizde at turu uygulaması: "Hayvan çatlayabilir!"

"AT YORULUP ÇATLAYABİLİR"

Antalya Candost Derneği Başkanı Arife Yanık, atların yüzmeyi sevdiğini, hatta egzersiz olduğunu belirterek "Tabi belli süre. Ancak tuzlu su ve dalgalı bir deniz söz konusu olunca ve bunu birçok kez yapıyor ise hayvan için sıkıntı yaratacaktır. Tur firması olduğunu düşünürsek birçok turist bu eğlenceden yararlanmak isteyecektir ve bu hayvan için hiç sağlıklı değil. Ama tuzlu su ve firma olduğu için bu aktivitenin çokluğu onları yoracaktır. Bunun faytondan bir farkı yok. Bir kişi değil, çok kişi bu aktiviteye katılıyordur ve at sonunda yorulup çatlayabilir. Bunun için izinleri olması da gerekir. Çalıştırıyorlar. Bu hayvanın zorlandığı bir çalışma şekli, zorlandığı bir aktivite ve bundan para kazanıyorlar." dedi.