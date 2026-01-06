Tepkilerin odağındaki Bedri Usta'dan açıklama. "Yanlış anlaşıldım, herkesten özür dilerim"

Bedrettin Aydoğdu, kendisinin de pahalılığa isyan eden ve devletin serbest piyasayı denetlemesi gerektiğini düşünen biri olduğunu iddia edip "Havalimanındaki kahve fiyatlarına takılan birisiyim. Ben asgari ücretliye, emekliye üzülen biriyim. Niyetim asla kötü ve kibirli değildi. Ama kendimi anlatamadım. Konuştuklarım yanlış anlaşıldı. Herkesten özür dilerim." diye konuştu.

Bedrettin Aydoğdu, olayların bu noktaya gelebileceğini asla öngörmediğini belirtip "Ölsem aklıma gelmezdi. Buraya geleceğini bilsem böyle bir paylaşımı neden yapayım? Benim ünlü olmak ya da rezil olmak gibi bir derdim hiç olmadı. Tek derdim şeffaflıktı. O da yanlış anlaşıldı." ifadelerini kullandı.