Tepkilerin odağındaki Bedri Usta'dan açıklama. "Yanlış anlaşıldım, herkesten özür dilerim"
06.01.2026 16:14
Son Güncelleme: 06.01.2026 16:36
NTV - Haber Merkezi
Fahiş fiyat şikayetine ilişkin paylaşımıyla bir süredir sosyal medyanın gündeminde olan kebapçı Bedri Usta, kendisine yönelik eleştirilere yanıt verdi. Bedrettin Aydoğdu, kendini anlatamadığını ve konuştuklarının yanlış anlaşıldığını söyleyip herkesten özür diledi.
"HERKESTEN ÖZÜR DİLERİM"
İşletmesinde yemek yiyen bir müşterisine sosyal medya hesabından verdiği yanıtla tepki çeken ve Türklere hakaret edilen bir paylaşımı beğendiği iddiasıyla gündeme gelen Bedri Usta adıyla faaliyet gösteren kebapçının sahibi Bedrettin Aydoğdu, Gerçek Gündem'e konuştu.
Aydoğdu, "Fiyatı paylaşan müşterinizi alıntılayıp yanıt verdiniz. Bunu neden yaptınız?" sorusuna şu yanıtı verdi:
“Aslında ben pahalılıktan çok şikayetçi biriyim. Söz konusu paylaşımı görünce, 'Bak sen paylaştın, ben de seni alıntıladım. Adam gör.' yazdım. Konuşma diliyle yazı dili aynı olmuyor. 'Al bak, sen beni eleştirdin; ben de paylaşıyorum, halk görsün' demek istedim.”
“DEVLETE BOYNUMUZ KILDAN İNCE”
Hakkında başlatılan soruşturma kapsamında henüz ifadeye çağrılmadığını da söyleyen Aydoğdu "Devlete boynumuz kıldan ince. Ne zaman isterlerse seve seve gider, ifademizi veririz." dedi.
"BURAYA GELECEĞİNİ ASLA ÖNGÖRMEDİM"
Bedrettin Aydoğdu, kendisinin de pahalılığa isyan eden ve devletin serbest piyasayı denetlemesi gerektiğini düşünen biri olduğunu iddia edip "Havalimanındaki kahve fiyatlarına takılan birisiyim. Ben asgari ücretliye, emekliye üzülen biriyim. Niyetim asla kötü ve kibirli değildi. Ama kendimi anlatamadım. Konuştuklarım yanlış anlaşıldı. Herkesten özür dilerim." diye konuştu.
Bedrettin Aydoğdu, olayların bu noktaya gelebileceğini asla öngörmediğini belirtip "Ölsem aklıma gelmezdi. Buraya geleceğini bilsem böyle bir paylaşımı neden yapayım? Benim ünlü olmak ya da rezil olmak gibi bir derdim hiç olmadı. Tek derdim şeffaflıktı. O da yanlış anlaşıldı." ifadelerini kullandı.
"FİYATLARIMIZ BENZER RESTORANLARLA AYNI"
Kendi restoranı ile aynı konumdaki restoranların fiyatlarının aynı olduğunu iddia eden Aydoğdu, "Benim konumumdaki bütün restoranlara dört kişi gidin, yiyin için. Sonra gelin aynı şeyi bizim mekanda yiyin. Eğer bizim mekan daha uygun değilse ben 50 senelik mekanı bırakacağım." dedi.
"BEN NE KADAR KÜRT'SEM O KADAR DA TÜRK'ÜM"
Bedrettin Aydoğdu "Amedspor forması üzerinden konu başka noktalara çekilmek istendi. Buna dair neler söylemek istersiniz?" sorusuna ise şu yanıtı verdi:
“Ben sadece Amedspor forması giymiyorum. Konyaspor forması, Yozgat, Ankara Demirspor, Fenerbahçe formaları da giydim. Bunlar neden gündeme gelmedi? Beni linç edenler, beni tanısa benden özür diler. Ben ne kadar Kürt’sem o kadar da Türk’üm. Benim bir bayrağım var, bir de Mustafa Kemal’im. Başka da kimseyi tanımam.
“BEN SİYASETÇİ DEĞİL, KEBAPÇIYIM”
Unutulmasın, ben siyasetten ne anlarım? Ben siyasetçi değil, kebapçıyım. Son olarak bir şey söylemek istiyorum. Yapay zekayla bir şey oluşturmuşlar. Bir hakareti ben beğenmişim gibi gösteriyorlar. Bu mümkün değil. Benim böyle bir paylaşımım asla yok.”
BAŞSAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATMIŞTI
Aydoğdu, bir vatandaşın mekandaki fahiş fiyatlara tepki gösterdiği paylaşıma "Senin takipçin az, dur ben paylaşayım da adam gör." diye yanıt vermişti.
Bedri Usta adıyla bilinen Aydoğdu, mekanındaki fiyatlara tepki gösteren bir müşterinin tepkisini profilinde paylaşmıştı.
Bu paylaşımın ardından sosyal medyada tepkiler yükselmiş, Aydoğdu özür paylaşımı yapmıştı.
Bedri Usta, özür paylaşımında "Ben hiçbir zaman kimseyi aşağılamadım, kimseyle dalga geçmedim. Hayatım boyunca emek vererek, çalışarak bir yerlere gelmeye çalıştım ve hala da çalışıyorum." demişti.
Kendisini eleştiren kişiyi Instagram hesabında paylaşma amacının şeffaf olduğunu göstermek olduğunu anlatan Aydoğdu, "Ancak orada yazdığım metin, anlatmak istediğim anlamın dışına çekildi. Bu durumdan dolayı kalbi kırılan, kendini incinmiş hisseden herkesten içtenlikle özür dilerim." ifadelerini kullanmıştı.
Aydoğdu'nun bu açıklaması da sosyal medya gündemini meşgul ederken, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı işletmeye ilişkin ihbar ve şikayetler üzerine harekete geçmişti.
Başsavcılık, işletme ve Aydoğdu hakkında resen soruşturma başlatmıştı.
Soruşturmaya ilişkin yapılan açıklamada, "İddialara konu paylaşımlara ilişkin gerekli kayıt ve tespit işlemleri yapılmış olup, ilgili kurum ve kuruluşlarla ivedilikle yazışmalara başlanmıştır. Soruşturma işlemleri, mevzuat hükümleri çerçevesinde ve titizlikle sürdürülmektedir." denilmişti.
BEDRİ USTA HASTANELİK Mİ OLDU?
Bedri Usta son olarak hastaneye kaldırıldığı iddiasıyla gündeme gelmiş ancak gerçek farklı çıkmıştı.
Başsavcılık tarafından başlatılan soruşturma sonrasında Bedri Usta'nın bir fotoğrafı sosyal medyada paylaşılmaya başlanmıştı.
Fotoğrafta Aydoğdu'ya bir hastanenin acil servisinde serum takıldığı görülmüştü.
Sosyal medyada "Bedri Usta hastaneye kaldırıldı." notuyla birçok paylaşım yapıldı ancak gerçek farklıydı.
Aydoğdu'nun bu fotoğrafı geçen yıl 21 Kasım'da paylaştığı ortaya çıkmıştı.
BAKANLIK DA İNCELEMEYE ALDI
Bedri Usta'nın işletmesi Ticaret Bakanlığı tarafından da incelemeye alındı.
Ticaret Bakanlığı Basın Danışmanı Bekir Kaplan da sosyal medya hesabından işletmeye denetim gerçekleştirildiğini duyurmuş, 5 ayrı ürünün haksız fiyat artışı yönünden incelenmek üzere değerlendirmeye alındığı açıklanmıştı.
Kaplan; etiketlerin, fiyat listelerinin ve tarifelerin yanıltıcı ve aldatıcı bilgi içeremeyeceği hükmüne aykırılık tespit edilmesi üzerine işletmeye idari işlem uygulandığını kaydetmişti.