Ter kokusuna bitkisel çözüm: Kayserili aktar anlattı

Terlemeyi önlemenin doğru bir şey olmadığını belirten Aktar Muhammed Hanzala Altun, şu şekilde konuştu:

"Yaz aylarında terleme olağan bir şeydir. Burada terlemeyi önlemek çok mantıklı değil ama ter kokusunu bastırmak için karbonat, Hindistan cevizi ve elma sirkesi kullanılabilir. Bunlar hem ter kokusunu giderir hem de terlemeyi azaltır. Zaten terlemeyi durduramazsınız ki bu zararlı bir şeydir. Bunun dışında ter kokusunu bastırmak için daha temiz, terlendiğinde kokmayan malzemelerin kullanılmasını tavsiye ediyoruz. Vatandaşlarımız Hindistan cevizini karbonatla karıştırarak roll on gibi kullanabilir. Hem vücutta bakteri üretimi yapmaz hem de ter kokusunu önler.''