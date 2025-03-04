Teravih namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Teravih namazı evde kılınır mı? (Diyanet'e göre teravih namazı kılınışı)
Teravih namazının nasıl kılınacağı, oruç ibadetini yerine getiren ve camide cemaatle teravih namazı kılmak isteyenlerin gündeminde yer alıyor. Ramazan ayı boyunca, her akşam yatsı namazından sonra cemaatle birlikte kılınan teravih namazının nasıl kılınacağı ve evde tek kılınıp kılınmayacağı, ilk defa teravih kılacak vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, teravih namazı nasıl kılınır, kaç rekat? İşte Diyanet'e göre teravih namazı kılınışı.
2025 Ramazan ayının dördüncü günü bugün idrak edilecke. Ramazan ayı boyunca her akşam teravih namazı kılacak olan İslam dünyası ibadetlerini yerine getirmeye devam ederken, ilk defa teravih namazı kılacak olanlar ise Diyanet tarafından paylaşılan bilgileri araştırıyor. Kutsal kabul edilen Ramazan ayında her gece kılınan teravih namazı nafile namazlar arasında yer alıyor. Peki, teravih namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Teravih namazı evde kılınır mı?