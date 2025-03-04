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Teravih namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Teravih namazı evde kılınır mı? (Diyanet'e göre teravih namazı kılınışı)

Teravih namazının nasıl kılınacağı, oruç ibadetini yerine getiren ve camide cemaatle teravih namazı kılmak isteyenlerin gündeminde yer alıyor. Ramazan ayı boyunca, her akşam yatsı namazından sonra cemaatle birlikte kılınan teravih namazının nasıl kılınacağı ve evde tek kılınıp kılınmayacağı, ilk defa teravih kılacak vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, teravih namazı nasıl kılınır, kaç rekat? İşte Diyanet'e göre teravih namazı kılınışı.

Teravih namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Teravih namazı evde kılınır mı? (Diyanet'e göre teravih namazı kılınışı) - 1

2025 Ramazan ayının dördüncü günü bugün idrak edilecke. Ramazan ayı boyunca her akşam teravih namazı kılacak olan İslam dünyası ibadetlerini yerine getirmeye devam ederken, ilk defa teravih namazı kılacak olanlar ise Diyanet tarafından paylaşılan bilgileri araştırıyor. Kutsal kabul edilen Ramazan ayında her gece kılınan teravih namazı nafile namazlar arasında yer alıyor. Peki, teravih namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Teravih namazı evde kılınır mı?

TÜRKİYE HABERLERİ

Teravih namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Teravih namazı evde kılınır mı? (Diyanet'e göre teravih namazı kılınışı) - 2

TERAVİH NAMAZI NASIL KILINIR?

Teravih namazı camide imama uyarak kılınacaksa euzu besmele çekerek “Niyet ettim Allah rızası için Teravih namazını kılmaya uydum imama” denilir.

Ferdi olarak kılınacaksa “Niyet ettim Allah rızası için Teravih namazını kılmaya" denilir.

1. Rekat

1. Eller kulak hizasına kaldırılır, Allahuekber diyerek namaza başlanır.

2. Gizlice Sübhaneke duası okunur.

3. Euzu Besmele çekilir.

4. Fatiha Suresi okunur.

5. Zammı Sure ya da onun yerine geçecek miktarda ayet/ayetler okunur.

6. Allahuekber diyerek eller diz kapaklarının üzerine gelecek şekilde rükuya gidilir, üç defa Sübhane Rabbiye’l-Azim denilir.

7. Semiallahu Limen Hamideh denilerek rükudan kalkılır ve Rabbena Lekel Hamd denilir.

8. Tekrar Allahuekber denilerek secdeye gidilir, üç defa Sübhane Rabbiye’l-Âlâ denilir. Secdede alın ve burnun yere değmesine dikkat edilir.

9. İki defa secde yaptıktan sonra ‘Allahuekber’ denilerek ikinci rekata kalkılır.

2. Rekat

10. Ayağa kalkıldığında Besmele ve Fatiha suresi okunur.

11. Zammı sure ya da onun yerine geçecek miktarda ayet/ayetler okunur.

12. ‘Allahukber’ diyerek eller diz kapaklarının üzerine gelecek şekilde rükuya gidilir, üç defa Sübhane Rabbiye’l-Azim denilir.

13. Semiallahu Limen Hamideh denilerek rükudan kalkılır ve Rabbena Leke’l-Hamd denilir.

14. Tekrar Allahuekber denilerek secdeye gidilir, üç defa Sübhane Rabbiye’l-Âlâ denilir. Secdede alın ve burnun yere değmesine dikkat edilir.

15. Oturulduğunda; Ettehiyyatü, Salli-Barik ve Rabbena duaları okunur. Esselamü Aleyküm ve Rahmetullah diyerek önce sağa sonra sola selam verilir.

16. Eğer dört rekat olarak kılınacaksa ilk tahiyyata oturulduğunda Ettehiyyatü ve Salli, Barik duaları okunur sonra üçüncü rekata kalkılır.

3 ve 4. Rekat

Kalan iki rekat, aynı ilk iki rekat gibi kılınır. Ettehiyyatü ve Salli, Barik dualarınsan sonra önce sağa sonra sola "Esselamü aleyküm ve rahmetullah" diye selam verilir.

Teravih namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Teravih namazı evde kılınır mı? (Diyanet'e göre teravih namazı kılınışı) - 3

TERAVİH NAMAZI EVDE KILINIR MI?

Teravih namazı evde kılınabilir. Aile bireyleri teravih namazını kendi başlarına tek tek kılabilecekleri gibi içlerinden Kur’an-ı Kerim’i en iyi okuyanı ve namazla ilgili hükümleri en iyi bileni, diğerlerine imam olarak cemaatle de kılabilirler.

Ezan okunduktan sonra sırayla:

- 4 Rekât yatsının ilk sünneti
- 4 Rekât yatsının farzı
- 2 Rekât yatsının son sünneti
- 20 Rekât teravih
- 3 Rekât vitir namazı kılınır.

Teravihin ikişer rekât olarak kılınması daha uygundur. Bununla birlikte dörder rekât halinde de kılınabilir. İkişer rekât halinde kılınırken aynen sabah namazının sünneti gibi kılınır. Dörder rekât kılınırken ise yatsının ilk sünneti gibi kılınır. Teravih tamamlandıktan sonra Vitir namazı kılınır.

Teravih namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Teravih namazı evde kılınır mı? (Diyanet'e göre teravih namazı kılınışı) - 4

TERAVİH NAMAZI CEMAATLE NASIL KILINIR?

Diyanet tarafından yapılan açıklamaya göre teravih namazı cemaatle şöyle kılınır:

Önce yatsı namazının ilk sünneti, sonra farzı daha sonra da son sünneti kılınır. Sonra imam, müezzin veya cemaatten biri teravih namazına başlanacağını duyurur.

İmam “niyet ettim Allah rızası için teravih namazını kılmaya ve kıldırmaya”, cemaat de “niyet ettim Allah rızası için teravih namazını kılmaya, uydum imama” şeklinde niyet ederek iftitah tekbiri alınıp namaza başlanır.

İkişer rekât halinde kılınacaksa ikinci rekâttan sonraki oturuşta "Tahiyyat”, “Salli-Barik” ve “Rabbena” duaları okunarak sağa ve sola selam verilir. Eğer teravih dört rekât olarak kılınacaksa ilk oturuşta “Tahiyyat” ile birlikte “Salli-Barik” duaları okunarak kalkılır ve üçüncü rekâta kalkıldığında ise “Sübhaneke” duası okunur. Her selam verildiğinde “salat-ı ümmiyye”’nin okunması güzel olur.

Teravih namazı ara vermeden kılınabileceği gibi ihtiyaca göre kısa aralar da verilebilir. Teravih namazı bittikten sonra kısa bir duanın akabinde vitir namazı da cemaatle kılınır. Daha sonra tesbihat ve dua ile birlikte ibadet tamamlanmış olur.

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