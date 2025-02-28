Teravih namazı saatleri 2025: İlk teravih namazı bugün mü, saat kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm illerin teravih namazı vakitleri
Teravih namazı saatleri, İslam dininde "On bir Ayın Sultanı" olarak nitelendirilen Ramazan ayının başlamasına kısa bir süre kala gündeme geldi. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından paylaşılan 2025 takvimine göre, Ramazan ayının ilk teravih namazı bu akşam tüm ülke genelindeki camilerde kılınacak. Peki, ilk teravih saat kaçta kılınacak? İşte 2025 Diyanet imsakiyesine göre İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm illerin teravih namazı vakitleri.
Diyanet İşleri Başkanlığı 81 il için teravih namazı saatlerini duyurdu. Müslümanlar için büyük öneme sahip üç aylardan ramazanın ilk teravih namazını eda etmek isteyen vatandaşlar, tarih ve saat araştırması yapıyor. Cami ve mescitlerde teravih namazını kılmak isteyen müminler, illerindekini teravih namazı saatini merak ediyor.