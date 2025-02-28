Teravih namazı saatleri 2025: İlk teravih namazı bugün mü, saat kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm illerin teravih namazı vakitleri

Teravih namazı saatleri, İslam dininde "On bir Ayın Sultanı" olarak nitelendirilen Ramazan ayının başlamasına kısa bir süre kala gündeme geldi. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından paylaşılan 2025 takvimine göre, Ramazan ayının ilk teravih namazı bu akşam tüm ülke genelindeki camilerde kılınacak. Peki, ilk teravih saat kaçta kılınacak? İşte 2025 Diyanet imsakiyesine göre İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm illerin teravih namazı vakitleri.

Teravih namazı saatleri 2025: İlk teravih namazı bugün mü, saat kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm illerin teravih namazı vakitleri - 1

Diyanet İşleri Başkanlığı 81 il için teravih namazı saatlerini duyurdu. Müslümanlar için büyük öneme sahip üç aylardan ramazanın ilk teravih namazını eda etmek isteyen vatandaşlar, tarih ve saat araştırması yapıyor. Cami ve mescitlerde teravih namazını kılmak isteyen müminler, illerindekini teravih namazı saatini merak ediyor.

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Teravih namazı saatleri 2025: İlk teravih namazı bugün mü, saat kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm illerin teravih namazı vakitleri - 2

TERAVİH SAATLERİ İLLERE GÖRE FARKLILIK GÖSTERİYOR

Teravih namazı saatleri illere göre dakika olarak farklılık gösterebiliyor. Ramazan ayı boyunca teravih namazına katılım gösterecek olan vatandaşların, namaz ibadetini vaktinde gerçekleştirebilmesi için imsakiye bilgilerini günlük olarak takip etmesi gerekiyor.

Teravih namazı saatleri 2025: İlk teravih namazı bugün mü, saat kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm illerin teravih namazı vakitleri - 3

İL İL TERAVİH NAMAZI SAATLERİ 2025

Takvime göre, teravih namazı;

İstanbul'da: 20.19
Ankara'da: 20.03
İzmir'de: 20.26
Adana: 19.53
Bursa'da: 20.19
Çanakkale'de 20.29'da kılınacak.

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Teravih namazı saatleri 2025: İlk teravih namazı bugün mü, saat kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm illerin teravih namazı vakitleri - 4

TERAVİH NAMAZI KAÇ REKAT?

Teravih namazı, Hz. Ömer, Hz. Osman ve Hz. Ali dönemlerinden başlayarak günümüze kadar cemaatle yirmi rekat olarak kılınmıştır.
Sahabeden kimse buna itiraz etmemiş ve âlimler tarafından da bu şekilde kabul edilmiştir. Günümüzde, başta ülkemiz olmak üzere pek çok İslâm ülkesinde teravih namazı cemaatle 20 rekat olarak kılınmaktadır.

Teravih namazı nâfile bir ibadet olduğundan, farz gibi telakki edilmesi doğru değildir. Bu nedenle, yorgunluk, meşguliyet ve benzeri sebeplerle, teravih namazının evde 8, 10, 12, 14, 16 veya 18 rekat kılınması hâlinde sünnet yerine getirilmiş olur. Ancak cemaate iştirak etmeye çalışmak daha iyidir.

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