Terk edilen eski sevgili ortalığı birbirine kattı
İstanbul Bakırköy'de bir süre ilişki yaşadıktan sonra kendisini terk eden sevgilisinin kapısına dayanan kadın, ortalığı birbirine kattı. Zaman zaman gelip kapının önünde yatan, küfürler yağdıran ve daire kapısına zarar veren kadın hakkında şikayetçi olundu.
Bakırköy'de eski sevgili tacizi kameralar tarafından görüntülendi.
İlk olay, 20 Ağustos Çarşamba günü saat 17.15 sıralarında Cevizli Mahallesi’nde meydana geldi. Candaş D., yaklaşık 4 yıl önce Ebru Ş. ile ilişki yaşamaya başladı.