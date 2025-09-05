Terk edilen eski sevgili ortalığı birbirine kattı

DAİRENİN KAPISINA TEKME VE YUMRUK ATTI

Zaman zaman kapının önünde oturan, dairenin kapısına tekme ve yumruklarla saldıran kadın bina sakinleriyle de tartıştı.

Apartman sakinlerinin "Hanımefendi burada oturanları rahatsız etmeye hakkınız yok" sözlerine "Onun da bunu bana yapmaya hakkı yok. Ben uzun süre bu evde yaşadım. Kimseyi rahatsız etmedim" cümleleriyle karşılık veren kadın, dairenin kapısının önünde yattı.