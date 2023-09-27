Terkinler çetesi operasyonundan yeni ayrıntılar: 10’dan fazla fırına çöküp, spor kulübüne sponsor oldular

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın çökertildiğini duyurduğu Terkinler çetesine ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı. İnegöl’de tefecilik yapıp yüzlerce kişinin ev, iş yeri, araba, arsa ve parasına çöken Terkinler çetesi için jandarma 3 bin 200 sayfalık fezleke hazırladı. Nazi T.’nin lideri olduğu çetenin 10’dan fazla fırını ele geçirdiği, belediye ihalelerine girebilmek ve göz boyamak maksadıyla ilçedeki bir spor kulübüne sponsor olduğu belirlendi. Jandarmanın 8 aydır yürüttüğü soruşturma çerçevesinde 40’dan fazla şikayetçinin olduğu bu sayının artacağı bildirildi.

Terkinler çetesi operasyonundan yeni ayrıntılar: 10’dan fazla fırına çöküp, spor kulübüne sponsor oldular - 1

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, yüzlerce kişinin ev, iş yeri, araba, arsa ve parasına Terkinler çetesi, jandarma ekiplerinin operasyonuyla çökertildi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Terkinler çetesi operasyonundan yeni ayrıntılar: 10’dan fazla fırına çöküp, spor kulübüne sponsor oldular - 2

Çeteye yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda, çete üyelerine ait otomobil ve kamyonetlerde 7 adet tabanca, 9 adet tabancalara ait şarjör, 5 adet pompalı av tüfeği, 1387 adet tabanca fişeği, 762 adet av tüfeği fişeği, yaklaşık 2 milyon nakit para, 1540 euro, 5002 dolar, 330 adet tapu senedi, 410 adet çek, 71 adet çek koçanı, 475 adet boş senet, 21 milyon TL değerinde yazılı senet, 8 adet senet koçanı, 410 gram altın 45 adet cep telefonu, 5 adet dizüstü bilgisayar, 4 tablet bilgisayar, çok sayıda sim-kart, usb bellek ve döküman ele geçirildi.

Terkinler çetesi operasyonundan yeni ayrıntılar: 10’dan fazla fırına çöküp, spor kulübüne sponsor oldular - 3

Ayrıca ilk belirlemelere göre, suçtan elde edildiği değerlendirilen; şirket, konut ve araçları da içeren, yaklaşık 6 milyar lira değerinde mal varlığına da el konuldu.

Terkinler çetesi operasyonundan yeni ayrıntılar: 10’dan fazla fırına çöküp, spor kulübüne sponsor oldular - 4

FIRINLARA ÇÖKMÜŞLER

Nazi T.’nin liderliğini yaptığı çetenin, ilçedeki 10’dan fazla fırını ele geçirdiği belirlendi.

Terkinler çetesi operasyonundan yeni ayrıntılar: 10’dan fazla fırına çöküp, spor kulübüne sponsor oldular - 5

SPOR KULÜBÜNE SPONSOR OLMUŞLAR

Tefecilik yaparak yüzlerce kişinin malını ele geçiren çetenin, ilçedeki bir spor kulübüne de sponsor olduğu ortaya çıktı.

Göz boyamak için sponsorluk anlaşmaları yapan çetenin belediye ihalelerine de fesat karıştırıp kendi adamlarından başkasını baskıyla ihaleye sokmadığı sırf bu yüzden İnegöl Belediye Başkanı’nın 2 ayrı ihaleyi iptal edip çete üyelerine vermediği öğrenildi.
Terkinler çetesi operasyonundan yeni ayrıntılar: 10’dan fazla fırına çöküp, spor kulübüne sponsor oldular - 6

İşledikleri suçlar ile ilgili haklarında daha önce 10 kez fezleke hazırlanan çete üyelerinin ilçeye saldığı korku sebebiyle şikayetçileri olmayınca soruşturmaların başlamadan bittiği öğrenildi.

Terkinler çetesi operasyonundan yeni ayrıntılar: 10’dan fazla fırına çöküp, spor kulübüne sponsor oldular - 7

Jandarma ekiplerinin 8 aydır soruşturma yürüttüğü süreçte, 3 bin 200 sayfalık fezleke hazırladığı ilk etapta 40 olan şikayetçi sayısının her geçen gün arttığı bildirildi.

Terkinler çetesi operasyonundan yeni ayrıntılar: 10’dan fazla fırına çöküp, spor kulübüne sponsor oldular - 8

TERÖR BAĞLANTISI ARAŞTIRILACAK

Öte yandan, çetenin el konulan 31 ayrı şirketine önümüzdeki günlerde kayyum atanacağı, tefeci çetesinin terör bağlantısının da olup olmadığının da çok yönlü olarak araştırıldığı belirtildi.

Terkinler çetesi operasyonundan yeni ayrıntılar: 10’dan fazla fırına çöküp, spor kulübüne sponsor oldular - 9
Terkinler çetesi operasyonundan yeni ayrıntılar: 10’dan fazla fırına çöküp, spor kulübüne sponsor oldular - 10
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