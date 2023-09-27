Terkinler çetesi operasyonundan yeni ayrıntılar: 10’dan fazla fırına çöküp, spor kulübüne sponsor oldular
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın çökertildiğini duyurduğu Terkinler çetesine ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı. İnegöl’de tefecilik yapıp yüzlerce kişinin ev, iş yeri, araba, arsa ve parasına çöken Terkinler çetesi için jandarma 3 bin 200 sayfalık fezleke hazırladı. Nazi T.’nin lideri olduğu çetenin 10’dan fazla fırını ele geçirdiği, belediye ihalelerine girebilmek ve göz boyamak maksadıyla ilçedeki bir spor kulübüne sponsor olduğu belirlendi. Jandarmanın 8 aydır yürüttüğü soruşturma çerçevesinde 40’dan fazla şikayetçinin olduğu bu sayının artacağı bildirildi.
Bursa’nın İnegöl ilçesinde, yüzlerce kişinin ev, iş yeri, araba, arsa ve parasına Terkinler çetesi, jandarma ekiplerinin operasyonuyla çökertildi.