Terkinler çetesi operasyonundan yeni ayrıntılar: 10’dan fazla fırına çöküp, spor kulübüne sponsor oldular

SPOR KULÜBÜNE SPONSOR OLMUŞLAR

Tefecilik yaparak yüzlerce kişinin malını ele geçiren çetenin, ilçedeki bir spor kulübüne de sponsor olduğu ortaya çıktı.

Göz boyamak için sponsorluk anlaşmaları yapan çetenin belediye ihalelerine de fesat karıştırıp kendi adamlarından başkasını baskıyla ihaleye sokmadığı sırf bu yüzden İnegöl Belediye Başkanı’nın 2 ayrı ihaleyi iptal edip çete üyelerine vermediği öğrenildi.