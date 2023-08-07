Terkos Barajı’nda sular çekildi, tarihi yol ortaya çıktı

Sıcak hava dalgasının etkili olduğu İstanbul’da barajların doluluk oranı gerilemeye devam ediyor. Terkos Barajı’nda doluluk oranı yüzde 21,84’e kadar geriledi. Barajda doluluk oranının düşmesiyle ortaya çıkan tarihi yol, havadan görüntülendi.

Terkos Barajı’nda sular çekildi, tarihi yol ortaya çıktı - 1

Dünyayı ve Türkiye’yi etkisi altına alan kavurucu sıcaklar su tüketimini de artırdı.

Bu yıl beklenen yağışların da gerçekleşmemesi sebebiyle barajlardaki su seviyesi, olması gerekenin çok altında kaldı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Terkos Barajı’nda sular çekildi, tarihi yol ortaya çıktı - 2

GEÇEN YIL YÜZDE 61,44, BU YIL YÜZDE 21,84

İstanbul barajlarında doluluk ortalaması 36.21 seviyelerinde yer alıyor. Geçen yıl aynı dönemde yüzde 61,44 doluluk oranına sahip olan Terkos Barajı’nda ise doluluk yüzde 21,84’e kadar geriledi.

Terkos Barajı’nda sular çekildi, tarihi yol ortaya çıktı - 3

Bu çekilme sonucu gölde bulunan tarihi yol ortaya çıktı.

Çimenlerle kaplanan tarihi yol drone ile havadan görüntülendi.

Terkos Barajı’nda sular çekildi, tarihi yol ortaya çıktı - 4

Yapılan ilk incelemede önce Balkan Savaşı yıllarından kaldığı düşünülen yolun, daha eski olduğunun tespit edildiği öğrenildi.

Terkos Barajı’nda sular çekildi, tarihi yol ortaya çıktı - 5

Barajda suların çekilmesi nedeniyle birçok kayık karaya otururken, metrelerce çekilen sular bazı yerlerde adacıklar oluşturdu.

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