Terkos Barajı’nda sular çekildi, tarihi yol ortaya çıktı
Sıcak hava dalgasının etkili olduğu İstanbul’da barajların doluluk oranı gerilemeye devam ediyor. Terkos Barajı’nda doluluk oranı yüzde 21,84’e kadar geriledi. Barajda doluluk oranının düşmesiyle ortaya çıkan tarihi yol, havadan görüntülendi.
Dünyayı ve Türkiye’yi etkisi altına alan kavurucu sıcaklar su tüketimini de artırdı.
Bu yıl beklenen yağışların da gerçekleşmemesi sebebiyle barajlardaki su seviyesi, olması gerekenin çok altında kaldı.