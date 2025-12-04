Terkos Gölü can çekişiyor
04.12.2025 09:46
İHA
Bizans döneminden bu yana İstanbul'un en önemli su kaynakları arasında yer alan Terkos Gölü'nde sular çekildi. Tekneler karaya otururken tarihi su kanalları da ortaya çıktı.
İstanbul'da kuraklıkla mücadele devam ediyor.
Arnavutköy ilçesi sınırlarında yer alan Terkos Gölü, Bizans döneminden bu yana kentin içme suyu ihtiyacını karşılayan en önemli kaynaklardan biri olarak biliniyor.
Son dönemlerde azalan yağışlar ve artan buharlaşma nedeniyle göldeki su seviyesi gözle görülür biçimde geriledi.
Gölün Balaban kıyısında su çekilmesi yaşanırken göl tabanında onlarca yıldır kullanılmayan tarihi su kanalları ortaya çıktı.
Suyun çekilmesiyle birlikte göl üzerinde yer alan iskeleler toprakta kalırken tekneler de karaya oturdu.
Suyun çekilmesiyle göldeki kuraklıkla gözler önüne serildi.