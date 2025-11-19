Terkos Gölü'nde sular 10 metre çekildi
19.11.2025 09:08
İHA
İstanbul'un önemli su kaynaklarından Terkos Gölü'nde su yaklaşık 10 metre çekildi. Doluluk oranı yüzde 20'ye gerileyen gölde, tekneler karaya oturdu.
Kurak geçen yaz aylarının ardından sonbaharda da istenilen yağışları alamayan İstanbul'da, barajlardaki su seviyelerinde düşüş yaşanıyor.
Bu durumdan en çok etkilenen su kaynaklarından biri de Terkos oldu.
Balaban kıyısında suyun geri çekilmesiyle göl tabanı ortaya çıktı.
Normalde su üstünde kalması gereken iskele ve balıkçı tekneleri, karaya oturdu.
TEKNELER KARAYA OTURDU
Terkos Gölü'ndeki su çekilmesi drone kamerasıyla havadan görüntülendi.
Görüntülerde, karaya oturan tekneler, toprak üzerinde kalan iskele ve suyun kıyıdan metrelerce uzaklaştığı net şekilde görüldü.
İSTANBUL BARAJLARINDA SON DURUM
Kurak geçen yaz aylarının ardından sonbaharda da istenilen yağışların yaşanmadığı İstanbul'da barajlardaki gerileme sürüyor.
İSKİ verilerine göre, kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı yüzde 20,9 olarak ölçüldü.