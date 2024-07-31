Termal kameradan kaçamadılar: Kaçak midye avcılığına 393 bin lira ceza

Bursa'nın Gemlik ilçesinde yasa dışı midye toplayan 3 şüpheliye sahil güvenlik ekipleri tarafından 393 bin 612 TL idari para cezası uygulandı. Midye avcılığında kullandıkları 2 fiber tekneye de el konulurken şüphelilerin, yakalanacaklarını anlayınca çuvallar içinde denize attıkları 3 ton midye attıkları tespit edildi.

Termal kameradan kaçamadılar: Kaçak midye avcılığına 393 bin lira ceza - 1

Gemlik ilçesi Gençali Mahallesi Kumsaz sahilinde 27 Temmuz’da saat 00.30 sıralarında devriye görevini yürüten sahil güvenlik ekipleri, kıyıya 10 metre uzaklıkta denizden toplayıp çuvallara doldurdukları midyeleri, tekneden karaya çıkaran 3 şüpheliyi belirledi.

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Termal kameradan kaçamadılar: Kaçak midye avcılığına 393 bin lira ceza - 2

Termal kamerayla tespit edilen şüpheliler, yakalanacaklarını anlayınca yasa dışı topladıkları midyeleri, çuvallarla birlikte denize atmaya başladı.

Termal kameradan kaçamadılar: Kaçak midye avcılığına 393 bin lira ceza - 3

R.A. (24), G.Y. (37) ve Ö.A. (30) isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı.

Termal kameradan kaçamadılar: Kaçak midye avcılığına 393 bin lira ceza - 4

3 şüpheliye, "Su ürünleri ruhsat tezkeresi olmadan dalarak su ürünleri avcılığı yapmak", "Yasa dışı kara kıllı midye avcılığı yapmak" ve gemiler için de "Su ürünleri ruhsat tezkeresi almadan su ürünleri avcılığı yapmak" suçlarından toplamda 393 bin 612 TL idari para cezası uygulandı.

Termal kameradan kaçamadılar: Kaçak midye avcılığına 393 bin lira ceza - 5

Ayrıca, yasa dışı midye avcılığında kullanılan isimsiz ve kayıtsız 2 fiber tekneye mülkiyetin kamuya geçirilmesi için el konuldu.

Termal kameradan kaçamadılar: Kaçak midye avcılığına 393 bin lira ceza - 6

Midyelerin naklini sağlayan bir araç da yediemin otoparkına çekildi.

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