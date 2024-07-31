Termal kameradan kaçamadılar: Kaçak midye avcılığına 393 bin lira ceza
Bursa'nın Gemlik ilçesinde yasa dışı midye toplayan 3 şüpheliye sahil güvenlik ekipleri tarafından 393 bin 612 TL idari para cezası uygulandı. Midye avcılığında kullandıkları 2 fiber tekneye de el konulurken şüphelilerin, yakalanacaklarını anlayınca çuvallar içinde denize attıkları 3 ton midye attıkları tespit edildi.
Gemlik ilçesi Gençali Mahallesi Kumsaz sahilinde 27 Temmuz’da saat 00.30 sıralarında devriye görevini yürüten sahil güvenlik ekipleri, kıyıya 10 metre uzaklıkta denizden toplayıp çuvallara doldurdukları midyeleri, tekneden karaya çıkaran 3 şüpheliyi belirledi.