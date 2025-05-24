Terminalde 40 kilo mavi yengeç ele geçirildi: Otobüs firmasına ceza
Antalya'daki otobüs terminalinde usulsüz şekilde taşınan 300 kilogram canlı kerevit ile 40 kilogram mavi yengeç ele geçirildi.
Antalya Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yolcu indirme peronuna bir otobüs firması tarafından 14 koli malzeme indirildi. Koliler kimse tarafından alınmayınca Antalya Büyükşehir Belediyesi zabıta ve güvenlik ekipleri, kolileri kontrol etti. Ekipler, kolilerde 300 kilogram canlı tatlı su kerevitinin uygunsuz şekilde taşındığını tespit etti. Büyükşehir zabıta ekipleri, durumu Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.