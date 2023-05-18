‘Terminatör’ böcekler doğaya salındı

FEROMON TUZAĞI YÖNTEMİ

İzmir Orman İşletme Müdür Yardımcısı İlyas Akyol yaptığı açıklamada, “Ağaçlarımıza ciddi zararlar verebilen bu böcekler ile mücadelede çalışmalarında biyolojik dengeyi bozan kimyasal ilaçlama yerine biyolojik mücadeleyi tercih ediyoruz, Calosoma Sycophanta'ları ilgili alanlara bırakarak ve Feromon tuzağı yöntemlerini kullanarak orman zararlılarıyla mekanik ve biyoteknik mücadele çalışmalarını sürdürüyoruz” dedi.