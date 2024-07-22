Termometreler 38 dereceyi gördü! İstanbul'da sıcak havadan bunalan oraya koştu

İstanbul’da sıcak havadan bunalanlar, serinlemek için sahillere akın etti. Bebek Sahili’nde denize giren vatandaşlar, hem serinledi hem de eğlendi. Sarıyer Kısırkaya Plajı'nda da denize girenler kalabalık oluşturduğu görüldü.

Termometreler 38 dereceyi gördü! İstanbul'da sıcak havadan bunalan oraya koştu - 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından sosyal medya hesapları ve internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada, "22-28 Temmuz 2024 tarihleri arasında hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor" ifadeleri kullanıldı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Termometreler 38 dereceyi gördü! İstanbul'da sıcak havadan bunalan oraya koştu - 2

Sıcaklıkların artmasıyla İstanbul’da termometreler 38 dereceyi gördü.

Termometreler 38 dereceyi gördü! İstanbul'da sıcak havadan bunalan oraya koştu - 3


Nem ve sıcaktan bunalan vatandaşlar, Beşiktaş Bebek Sahili’ne gelip denize girerek hem serinledi hem de eğlendi.

Termometreler 38 dereceyi gördü! İstanbul'da sıcak havadan bunalan oraya koştu - 4

Sarıyer Kısırkaya Plajı'nda da yoğunluk olduğu görüldü.

Termometreler 38 dereceyi gördü! İstanbul'da sıcak havadan bunalan oraya koştu - 5

Çoğunlukla ailesiyle gelen vatandaşlar, serinlemek için denize girdi.

Termometreler 38 dereceyi gördü! İstanbul'da sıcak havadan bunalan oraya koştu - 6

"SU GİBİ OLUYORUZ GECE"

Bebek Sahili’nde denize girerek serinleyen Bülent Çökeker, "Şahane yani, esiyor da burası. 25 senedir devamlı buraya geliyoruz.

Termometreler 38 dereceyi gördü! İstanbul'da sıcak havadan bunalan oraya koştu - 7

İstanbullulara tavsiye ederiz tabi ama fazla kalabalık gelmesinler, burada az kişi iyiyiz. Çok sıcak, su gibi oluyoruz gece, bu sene çok sıcak. 2 tane yastık su gibi oluyor" dedi.

Termometreler 38 dereceyi gördü! İstanbul'da sıcak havadan bunalan oraya koştu - 8

"ÇÖPLER DENİZDE YÜZÜYOR"

Bebek Sahili’nde güneşlenen Mehmet Ali Öztürk, "İstanbul’da denize girecek yer kalmadı çünkü her taraf pahalı ve işgal edilmiş vaziyette.

Termometreler 38 dereceyi gördü! İstanbul'da sıcak havadan bunalan oraya koştu - 9

Ancak biz böyle yerlere geliyoruz ve denize giriyoruz. Bazen şurası o kadar pis oluyor ki, buralarla kimse ilgilenmiyor

Termometreler 38 dereceyi gördü! İstanbul'da sıcak havadan bunalan oraya koştu - 10

. Yatlardan ve bahçelerden atılan çöpler denizde yüzüyor. Limon kabukları, pet şişeler, karpuz kabukları atıyorlar buraya" ifadelerini kullandı.

Termometreler 38 dereceyi gördü! İstanbul'da sıcak havadan bunalan oraya koştu - 11
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