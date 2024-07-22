Termometreler 38 dereceyi gördü! İstanbul'da sıcak havadan bunalan oraya koştu
İstanbul’da sıcak havadan bunalanlar, serinlemek için sahillere akın etti. Bebek Sahili’nde denize giren vatandaşlar, hem serinledi hem de eğlendi. Sarıyer Kısırkaya Plajı'nda da denize girenler kalabalık oluşturduğu görüldü.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından sosyal medya hesapları ve internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada, "22-28 Temmuz 2024 tarihleri arasında hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor" ifadeleri kullanıldı.