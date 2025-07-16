Termometreler 39 dereceyi gösterdi: Sokaklar boş kaldı

"SÜREKLİ SU TÜKETİYORUZ"

Sıcaklar dolayısıyla genellikle Aydınlıların gündüz dışarıya çıkmadığını ifade eden vatandaşlardan Seval Öncü; "Aydın çok sıcak bir memleket zaten. İşim gereği sürekli dışarıda olmak zorundayım. Mümkün olduğu kadarıyla gölgede gitmeye çalışıyorum. Zaten sürekli su tüketiyoruz. Burada Aydın'ın bizim kar helvamız var bazen onlardan yiyoruz serinlemek için. Yelpazeler falan kullanıyoruz. Hava çok sıcak gerçekten. Aydınlılar zaten gündüz vakti çok çıkmıyor. Mesela semt pazarlarımız var ve birçok vatandaş ya sabah erken saatte ya da güneş etkisini kaybedince akşam üzeri gidiyorlar. Sıcakla beraber sokaklar boş kalıyor. İşi olup da dışarı çıkan insanlar serinlemek için parklara, gölge alanlara, ağaçların altına gidiyor. Oraları tercih ediyorlar. Ya da klimalı kafelere gidiyorlar. Genelde dışarıda olan kafeler boş oluyor" dedi.



