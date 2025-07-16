Termometreler 39 dereceyi gösterdi: Sokaklar boş kaldı

Türkiye'nin en sıcak illerinden Aydın'da hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerine çıkmasıyla birlikte sokaklar boş kalırken, dışarı çıkan vatandaşlar ise sığınacak gölge aradı.

Termometreler 39 dereceyi gösterdi: Sokaklar boş kaldı - 1

Aydın genelinde bunaltan hava sıcaklığı etkisini sürdürmeye devam ederken merkez ilçe Efeler'de sokak ve caddeler boş kaldı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Termometreler 39 dereceyi gösterdi: Sokaklar boş kaldı - 2

Yaz aylarında hava sıcaklıklarının en yüksek hissedildiği illerden olan Aydın'da hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıkmasıyla birlikte termometreler 39 dereceyi gösterdi.

Termometreler 39 dereceyi gösterdi: Sokaklar boş kaldı - 3

Artan hava sıcaklığı, nem oranının yüksekliği ile birlikte vatandaşları olumsuz etkiledi. Sıcak havadan dolayı evde kalan vatandaşlar dolayısıyla sokaklar da adeta sessizliğe bürünürken, dışarıda olan vatandaşlar ise serinlemek için gölge alanları tercih etti.

Termometreler 39 dereceyi gösterdi: Sokaklar boş kaldı - 4

Yetkililer de sıcak havaya karşı vatandaşları uyararak, zorunlu olmadıkça öğle saatlerinde dışarıya çıkılmamasını belirtti.


Termometreler 39 dereceyi gösterdi: Sokaklar boş kaldı - 5

"SÜREKLİ SU TÜKETİYORUZ"

Sıcaklar dolayısıyla genellikle Aydınlıların gündüz dışarıya çıkmadığını ifade eden vatandaşlardan Seval Öncü; "Aydın çok sıcak bir memleket zaten. İşim gereği sürekli dışarıda olmak zorundayım. Mümkün olduğu kadarıyla gölgede gitmeye çalışıyorum. Zaten sürekli su tüketiyoruz. Burada Aydın'ın bizim kar helvamız var bazen onlardan yiyoruz serinlemek için. Yelpazeler falan kullanıyoruz. Hava çok sıcak gerçekten. Aydınlılar zaten gündüz vakti çok çıkmıyor. Mesela semt pazarlarımız var ve birçok vatandaş ya sabah erken saatte ya da güneş etkisini kaybedince akşam üzeri gidiyorlar. Sıcakla beraber sokaklar boş kalıyor. İşi olup da dışarı çıkan insanlar serinlemek için parklara, gölge alanlara, ağaçların altına gidiyor. Oraları tercih ediyorlar. Ya da klimalı kafelere gidiyorlar. Genelde dışarıda olan kafeler boş oluyor" dedi.

Termometreler 39 dereceyi gösterdi: Sokaklar boş kaldı - 6


Pidecide çalışan ve tezgahın ekstra bir sıcak olduğunu söyleyen vatandaşlardan Eylem Melek Aşkın ise "Pidecide çalışıyorum. Tezgahtayım. Sıcaklar bana ekstra sıcak geliyor. Açıkçası çok bir şey yapamıyorum. Klima yanıyor. Arada bir klimanın oraya geçip müsait olursa 5 dakika serinliyorum. Soğuk su içiyorum. Bir dışarı çıkıp hava alıyorum ama dışarısı da tezgah gibi çok sıcak. Az önce bir abla sıcaktan bayılmış otobüste. Ambulans geldi aldı hatta. O kadar sıcak var yani" ifadelerini kullandı.

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