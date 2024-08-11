Termometreler 41 dereceyi gösterdi! Sıcaktan bunalanlar sahile akın etti

“SICAKLIK ÇEKİLMİYOR”

Sıcak hava nedeniyle hafta sonunu ailesi ile birlikte Konyaaltı’nda denize girerek geçirmeyi tercih ettiğini belirten Hasan Akyıldız, “Havalar bu sene çok sıcak, kendimizi denize atıyoruz. Önceki günlere biraz daha gazla sıcak ve nem var. Yapabileceğimiz başka bir şey yok. Fırsat buldukça geliyoruz” dedi. Ankara’dan Antalya’ya oğlunun yanına geldiğini belirten Kahraman Uçar ise, “Nisan ayında Antalya’ya oğlumun yanına tatile geldim. Hava çok sıcak ağır geçiyor, çekilmiyor. Birkaç gün önce daha sıcaktı. Dışarıya bile çıkamıyorduk. Denize geldiğimiz zaman güzel, ama evde kalınca sıcaklık çekilmiyor” ifadelerini kullandı.