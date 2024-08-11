Termometreler 41 dereceyi gösterdi! Sıcaktan bunalanlar sahile akın etti
Antalya’da termometreler 41 dereceyi gösterirken yüksek nem dolayısıyla hissedilen sıcaklar 46 derece olarak ölçüldü. Sıcaktan bunalan vatandaşlar Konyaaltı Sahili'ne akın etti.
Antalya’da öğle saatlerinde termometreler 41 dereceyi gösterirken nem oranı ise yüzde76 seviyelerinde seyretti. Hissedilen sıcaklık ise 46 derece olarak kayıtlara geçti.
Yüksek nem dolayısıyla sıcaktan bunalan kenti yabancı turistler ve Antalyalılar Konyaaltı Sahili’ne akın etti. Deniz suyu sıcaklığının 30 derece olarak ölçüldüğü Antalya’da kimi vatandaşlar denize girerek serinlemeye çalışırken kimileri ise gölgelik alanları tercih etti.