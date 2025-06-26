Termometreler 43 dereceyi gördü

Meteorolojinin sıcak hava uyarılarının ardından termometreler Trakya'da 39,5, Antalya'da 43 dereceyi gördü. Sıcak hava ile birlikte nem hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Termometreler 43 dereceyi gördü - 1

Edirne'de 39,5 derece ölçülen hava sıcaklığı hayatı olumsuz etkiledi. Sıcaklık nemle birlikte daha fazla hissediliyor.

Sıcaktan bunalan vatandaşlar ağaç gölgeleri ve parklarda vakit geçirdi.

Bazı vatandaşlar da yelpaze ve şemsiye yardımıyla serinlemeye çalıştı. Hayvanlar da sıcak havadan olumsuz etkilendi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Termometreler 43 dereceyi gördü - 2

Kuşlar, köpekler ve Tunca Nehri çevresinde otlayan koyun ve inekler, nehre girerek serinledi.

Kuraklık ve tarımsal sulama nedeniyle debisi düşen Tunca Nehri'nin yatağında, akışın yer yer durduğu görüldü.

Kentte yarın da etkili olacak sıcak havanın cumartesi yerini sağanak geçişlerine bırakması bekleniyor.

Termometreler 43 dereceyi gördü - 3

Sıcaktan korunmak için şemsiye taşıyan vatandaşların da olduğu görüldü.

Kent merkezinde, araç trafiğine kapalı Cumhuriyet Caddesi'nde ise sakinlik gözlendi.

Termometreler 43 dereceyi gördü - 4

Tekirdağ'da ise 32 dereceye ulaşan sıcaklık dolayısıyla vatandaşlar park, bahçe, cami avlusu gibi serin yerlerde vakit geçiriyor.

Bazı vatandaşlar, Altınova, Değirmenaltı ve Kumbağ sahillerinde denize girerek serinlemeye çalıştı.

Sıcak havadan dolayı Hükümet Caddesi ile sahil dolgu alanının sakin olduğu gözlemlendi.

Termometreler 43 dereceyi gördü - 5

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerine çıktığı Antalya'da hava bugün 43 dereceyi gördü.

Kentte nem oranı ise yüzde 60'ları buldu.

Serinlemek için denize girenler ise umduğunu bulamadı. Deniz suyu sıcaklığı 29 derece olarak ölçüldü.

Termometreler 43 dereceyi gördü - 6

KONYAALTI DOLDU 

Sıcak havadan bunalanlar, sabahın erken saatlerinden itibaren Konyaaltı Sahili'ni doldurdu.

Kimi denize girerek serinlemeye çalıştı, kimi şemsiye altında güneşten korunmayı tercih etti.

Sahildeki yoğunluktan şemsiye altlarında yer kalmadığı görüldü.

16.00'YA KADAR DİKKATLİ OLUN

Uzmanlar, saat 11.00-16.00 arasında güneş altında uzun süre kalınmaması gerektiği konusunda uyarılarda bulundu.

Güneş çarpmasına karşı özellikle yaşlılar ve çocukların dikkatli olması gerektiği belirtildi.

Sıcak hava dalgasının 29 Haziran Cumartesi gününe kadar etkisini sürdüreceği tahmin ediliyor.

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