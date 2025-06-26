Termometreler 43 dereceyi gördü
Meteorolojinin sıcak hava uyarılarının ardından termometreler Trakya'da 39,5, Antalya'da 43 dereceyi gördü. Sıcak hava ile birlikte nem hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.
Edirne'de 39,5 derece ölçülen hava sıcaklığı hayatı olumsuz etkiledi. Sıcaklık nemle birlikte daha fazla hissediliyor.
Sıcaktan bunalan vatandaşlar ağaç gölgeleri ve parklarda vakit geçirdi.
Bazı vatandaşlar da yelpaze ve şemsiye yardımıyla serinlemeye çalıştı. Hayvanlar da sıcak havadan olumsuz etkilendi.