Termometreler eksi 20'yi gördü, göl dondu
Van'ın Gürpınar ilçesindeki Zernek Baraj Gölü etkili olan soğuk hava nedeniyle tamamen dondu. Hava sıcaklığının gece eksi 20 dereceleri gördüğü gölde balık havuzları ile tekneler, yaklaşık 20 santimetrelik buz kütleleri arasında kaldı. 21 Ocak'taki en düşük sıcaklık ise eksi 26 derece ile Van'ın Çaldıran ilçesine bağlı Bezirhane Mahallesi'nde ölçüldü.
Van ve çevresinde pazar günü etkili olan kar yağışı sonrası 255 yerleşim yeri ulaşıma kapandı. Mahalle ve mezra yollarından 209'u ekiplerin yoğun çalışması sonucu ulaşıma açılırken, bölgede kar yağışı sonrası ise dondurucu soğuklar, hayatı olumsuz etkilemeye başladı.