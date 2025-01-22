Termometreler eksi 20'yi gördü, göl dondu

Van'ın Gürpınar ilçesindeki Zernek Baraj Gölü etkili olan soğuk hava nedeniyle tamamen dondu. Hava sıcaklığının gece eksi 20 dereceleri gördüğü gölde balık havuzları ile tekneler, yaklaşık 20 santimetrelik buz kütleleri arasında kaldı. 21 Ocak'taki en düşük sıcaklık ise eksi 26 derece ile Van'ın Çaldıran ilçesine bağlı Bezirhane Mahallesi'nde ölçüldü.

Termometreler eksi 20'yi gördü, göl dondu - 1

Van ve çevresinde pazar günü etkili olan kar yağışı sonrası 255 yerleşim yeri ulaşıma kapandı. Mahalle ve mezra yollarından 209'u ekiplerin yoğun çalışması sonucu ulaşıma açılırken, bölgede kar yağışı sonrası ise dondurucu soğuklar, hayatı olumsuz etkilemeye başladı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Termometreler eksi 20'yi gördü, göl dondu - 2

Van-Hakkari kara yolu üzerinde bulunan Gürpınar ilçesindeki 105 milyon metreküp su kapasiteli Zernek Baraj Gölü, hava sıcaklığının geceleri sıfırın altında 20 dereceye kadar düşmesi nedeniyle tamamen dondu.

Termometreler eksi 20'yi gördü, göl dondu - 3

Kafes balıkçılığı da yapılan göldeki balık havuzları ile tekneler, yaklaşık 20 santimetre kalınlığındaki buz kütleleri arasında kaldı.

Termometreler eksi 20'yi gördü, göl dondu - 4

21 Ocak'taki en düşük hava sıcaklığı ise eksi 26 derece ile Van'ın Çaldıran ilçesine bağlı Bezirhane Mahallesi'nde ölçüldü.

Termometreler eksi 20'yi gördü, göl dondu - 5
Termometreler eksi 20'yi gördü, göl dondu - 6
Termometreler eksi 20'yi gördü, göl dondu - 7
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