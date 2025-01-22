Termometreler eksi 20'yi gördü, göl dondu

Van ve çevresinde pazar günü etkili olan kar yağışı sonrası 255 yerleşim yeri ulaşıma kapandı. Mahalle ve mezra yollarından 209'u ekiplerin yoğun çalışması sonucu ulaşıma açılırken, bölgede kar yağışı sonrası ise dondurucu soğuklar, hayatı olumsuz etkilemeye başladı.