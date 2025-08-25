Terör bitti, Şırnak'ın gizli hazineleri ortaya çıkıyor

Hem, Şerefiye Şelalesi'nin koruma altına alınması hem de restorasyon için proje hazırladıklarını ve hazırlanan projenin Şırnak Valiliğine sunduklarını belirten Vural, şu ifadeleri kullandı:

"Projelerimiz var. Projelerimizi valiliğimize sunduk. Burayı daha da güzelleştireceğiz. Şırnak Gabar Dağı sadece petrol ile değil böyle güzellikler ile de anılacak. Buraya gelen vatandaşlarımız tabi ki çöp poşetleri ile birlikte gelsinler. Getirdikleri malzemeleri, yakın mesafede bulunan çöp konteynırlarının içerisine atsınlar. Şırnak Valiliğimiz buraya çöp konteynırlarını koyarlarsa daha iyi olur. Vatandaşlarımız zaten sağduyulu oldukları için buraları kirletmezler" dedi.

Şerefiye Şelalesine ulaşımın zor olduğunu bu yüzden de ailelerin ulaşımda sıkıntılar yaşadıkları için çok fazla gelemediklerini ifade eden Vural, Özel İdare'den iş makinaları talep ettiklerini söyledi.