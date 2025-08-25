Terör bitti, Şırnak'ın gizli hazineleri ortaya çıkıyor

Terörün yerini huzura bırakmasının ardından Şırnak'a yaklaşık 40 kilometre uzaklıkta Gabar Dağı'nın eteklerinde bulunan Şerefiye Şelalesi, doğal yapısı ve serin havası ile her yıl daha çok sayıda vatandaşın rotasında yer almaya başladı.

Terör bitti, Şırnak'ın gizli hazineleri ortaya çıkıyor - 1

Şırnak'ı etkisi altına alan sıcak havalardan kaçarak serinlemek isteyen vatandaşlar, Şırnak merkez Kasrik Beldesi'ne bağlı Kayaboyun köyünde bulunan Şerefiye Şelalesine akın ediyor. 3 kilometrelik yorucu bir yürüyüşünden ardından ulaşılan şelale, doğal yapısı ile vatandaşları büyülüyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Terör bitti, Şırnak'ın gizli hazineleri ortaya çıkıyor - 2

Kayaboyun Köyü Muhtarı Hakan Vural, şelaleyi ziyarete gelen vatandaşların çöplerini ortada bırakmamaları konusunda uyarılarda bulundu.

Vural, "Bu şelale eskiden yasaktı. Şimdi süreçten dolayı şükür huzurlu bir ortamımız oldu. Günlük 150 araç geliyor. Bu Şırnak'ımız için çok güzel bir doğal güzellik. Ama onlardan ricamız buraları kirletmesinler. Çöplerini atmasınlar sağa sola" dedi.

Terör bitti, Şırnak'ın gizli hazineleri ortaya çıkıyor - 3

Hem, Şerefiye Şelalesi'nin koruma altına alınması hem de restorasyon için proje hazırladıklarını ve hazırlanan projenin Şırnak Valiliğine sunduklarını belirten Vural, şu ifadeleri kullandı:

"Projelerimiz var. Projelerimizi valiliğimize sunduk. Burayı daha da güzelleştireceğiz. Şırnak Gabar Dağı sadece petrol ile değil böyle güzellikler ile de anılacak. Buraya gelen vatandaşlarımız tabi ki çöp poşetleri ile birlikte gelsinler. Getirdikleri malzemeleri, yakın mesafede bulunan çöp konteynırlarının içerisine atsınlar. Şırnak Valiliğimiz buraya çöp konteynırlarını koyarlarsa daha iyi olur. Vatandaşlarımız zaten sağduyulu oldukları için buraları kirletmezler" dedi.

Şerefiye Şelalesine ulaşımın zor olduğunu bu yüzden de ailelerin ulaşımda sıkıntılar yaşadıkları için çok fazla gelemediklerini ifade eden Vural, Özel İdare'den iş makinaları talep ettiklerini söyledi. 

DAHA FAZLA GÖSTER