Terör bitti, Şırnak'ın gizli hazineleri ortaya çıkıyor
Terörün yerini huzura bırakmasının ardından Şırnak'a yaklaşık 40 kilometre uzaklıkta Gabar Dağı'nın eteklerinde bulunan Şerefiye Şelalesi, doğal yapısı ve serin havası ile her yıl daha çok sayıda vatandaşın rotasında yer almaya başladı.
Şırnak'ı etkisi altına alan sıcak havalardan kaçarak serinlemek isteyen vatandaşlar, Şırnak merkez Kasrik Beldesi'ne bağlı Kayaboyun köyünde bulunan Şerefiye Şelalesine akın ediyor. 3 kilometrelik yorucu bir yürüyüşünden ardından ulaşılan şelale, doğal yapısı ile vatandaşları büyülüyor.