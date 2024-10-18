Terör ihbar ödülleri güncellendi: Kırmızı listedekiler için 20 milyon liraya yükseldi

MAVİ VE YEŞİL LİSTE KALDIRILDI SARI LİSTE EKLENDİ

İçişleri Bakanlığı daha önce terör listesinde aranan kişileri 5 renk ile kategorize etmişti. Son yapılan değişiklikle beraber Mavi ve Yeşil Liste kaldırılırken Sarı liste eklendi. Sarı Listede aranan bir terörist için ödül miktarı 4 milyon lira olarak belirlendi.