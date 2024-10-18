Terör ihbar ödülleri güncellendi: Kırmızı listedekiler için 20 milyon liraya yükseldi
İçişleri Bakanlığı, "Terörden arananlar listesinde" yer alan zanlıların yakalanması yönelik ihbarda bulunanlar için verilen ödül tutarını artırdı. Kırmızı listedeki her bir terörist için belirlenen ödül, 10 milyon liradan 20 milyon liraya yükseltildi.
İçişleri Bakanlığı, "Terör Suçlarının Ortaya Çıkarılmasına veya Delillerin Ele Geçirilmesine ya da Suç Faillerinin Yakalanmasına Yardımcı Olanlara Verilecek Ödül Hakkında Yönetmelik" kapsamında verilebilecek para ödüllerinde güncellemeye gitti.