Terör örgütü DAEŞ neden Yalova'yı seçti?
31.12.2025 13:48
NTV - Haber Merkezi
Yalova'da üç polisin şehit edilmesinin ardından ekiplerin DAEŞ'in hücre evlerine yönelik operasyonları sürüyor. Güvenlik birimleri, teröristlerin saklanmak için neden Yalova'yı tercih ettiğini de araştırıyor.
Terör örgütü DAEŞ'in Yalova'daki operasyonda üç polisi şehit etmesinin ardından terör örgütü üyelerinin neden bu şehri tercih ettiği araştırılıyor.
Büyükşehirlere hem kara hem deniz yoluyla ulaşılabiliyor, birçok kentin geçiş noktasında yer alıyor, ormanlık alanlarda atış ve spor eğitimleri yapılabiliyor.
Tüm bu özellikler, terör örgütü DAEŞ'in Yalova'yı tercih nedenleri olarak gösteriliyor.
TERÖRİSTLER NEDEN YALOVA'YI SEÇTİ?
Üç polisin şehit olduğu operasyon sonrası DAEŞ'in özellikle hücre evlerine yönelik baskınlar sürüyor.
21 ilde eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınların çoğu Yalova'daydı.
Örgütün özellikle bu kenti seçmesi dikkat çekti.
KAÇIŞ VE SAKLANMA İÇİN İDEAL BİR NOKTA
Güvenlik uzmanlarına göre bunun nedeni Yalova'nın jeopolitik konumu.
Etrafında İstanbul, Bursa, Kocaeli, Sakarya gibi büyükşehirler yer alıyor.
Kara ve deniz ulaşımı gibi avantajlar da eklenince yasa dışı örgütler tarafından kaçış ve saklanma için en ideal nokta oluyor.
YAZIN NÜFUSUN ARTMASI SUÇLULARIN SAKLANMASINI KOLAYLAŞTIRIYOR
Dağlık ve ormanlık alanlar da örgütleri cezbeden en önemli unsur.
Kamp kurma, atış ve spor eğitimlerinde fırsat olarak değerlendiriliyor.
Özellikle yaz aylarında nüfusun artması, kısa süreli konaklamaların daha az dikkat çekmesine neden olunca, suçluların saklanması kolaylaşıyor.
Turizm amacıyla kurulan küçük işletmeler ve günübirlik kiralık evler de örgütlerin burada barınmasını kolaylaştırıyor.
DAEŞ OPERASYONLARI SÜRÜYOR
Yalova'da üç polis memurunun şehit düştüğü saldırının ardından bu sabah 25 şehirde belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar yapıldı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonlarda 125 DAEŞ şüphelisinin gözaltına alındığını açıkladı.
Bakan Yerlikaya, "Kardeşliğimize, birliğimize, beraberliğimize kastedenler, inancımızı istismar etmeye çalışanlar, değerlerimize saldıranlar; karşılarında ancak ve ancak devletimizin kudretini ve milletimizin birliğini görecektir." açıklamasını yaptı.