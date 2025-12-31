Terör örgütü DAEŞ neden Yalova'yı seçti?

Terör örgütü DAEŞ'in Yalova'daki operasyonda üç polisi şehit etmesinin ardından terör örgütü üyelerinin neden bu şehri tercih ettiği araştırılıyor.

Büyükşehirlere hem kara hem deniz yoluyla ulaşılabiliyor, birçok kentin geçiş noktasında yer alıyor, ormanlık alanlarda atış ve spor eğitimleri yapılabiliyor.

Tüm bu özellikler, terör örgütü DAEŞ'in Yalova'yı tercih nedenleri olarak gösteriliyor.