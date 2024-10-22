Terör örgütü lideri Fethullah Gülen’e cenaze töreni yapılacak mı? Örgüt üyeleri toplanıyor: Ölüm haberi sonrası askeri kamuflajlı devriye!
Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen öldü. Gülen, Pensilvanya’daki St. Luke’s Hastanesi morgunda tutuluyor. Hastane yönetimi morga girişlere izin vermezken, terör örgütü liderinin kaldığı eve gelenlerin sayısının arttığı görüldü. Gülen’in ölmeden önce götürüldüğü ikinci evde ise askeri kamuflajlı ve silahlı bir kişinin devriye atması dikkat çekti. Güvenlik kaynakları, terör örgütü liderine cenaze töreni yapılıp yapılmayacağına ilişkin açıklama yaptı.
Fetullahçı Terör Örgütü’nün elebaşı Fetullah Gülen, Amerika Birleşik Devletleri’nde öldü.
Terör örgütü elebaşı Gülen’in cenazesi Pensilvanya’daki St. Luke’s Hastanesi’nde tutuluyor.
Cenaze hastane morgunda bekletiliyor.
Terör örgütü lideri Fetullah Gülen öldü: 251 nolu oda boşaltıldı, cenazesi hastanede tutuluyor