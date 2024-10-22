Terör örgütü lideri Fethullah Gülen’e cenaze töreni yapılacak mı? Örgüt üyeleri toplanıyor: Ölüm haberi sonrası askeri kamuflajlı devriye!

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen öldü. Gülen, Pensilvanya’daki St. Luke’s Hastanesi morgunda tutuluyor. Hastane yönetimi morga girişlere izin vermezken, terör örgütü liderinin kaldığı eve gelenlerin sayısının arttığı görüldü. Gülen’in ölmeden önce götürüldüğü ikinci evde ise askeri kamuflajlı ve silahlı bir kişinin devriye atması dikkat çekti. Güvenlik kaynakları, terör örgütü liderine cenaze töreni yapılıp yapılmayacağına ilişkin açıklama yaptı.

Terör örgütü lideri Fethullah Gülen’e cenaze töreni yapılacak mı? Örgüt üyeleri toplanıyor: Ölüm haberi sonrası askeri kamuflajlı devriye! - 1

Fetullahçı Terör Örgütü’nün elebaşı Fetullah Gülen, Amerika Birleşik Devletleri’nde öldü.

Terör örgütü elebaşı Gülen’in cenazesi Pensilvanya’daki St. Luke’s Hastanesi’nde tutuluyor.

Cenaze hastane morgunda bekletiliyor.

Terör örgütü lideri Fetullah Gülen öldü: 251 nolu oda boşaltıldı, cenazesi hastanede tutuluyor

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Terör örgütü lideri Fethullah Gülen’e cenaze töreni yapılacak mı? Örgüt üyeleri toplanıyor: Ölüm haberi sonrası askeri kamuflajlı devriye! - 2

TERÖRİST GÜLEN’E CENAZE TÖRENİ YAPILACAK MI?

Peki terör örgütü elebaşı Gülen’e cenaze töreni yapılacak mı?

Bu soruya ilişkin güvenlik kaynaklarından bir açıklama yapıldı.

Kaynaklar, tartışmalara konu olan cenaze ile ilgili ayrıntıların belli olmaya başladığını bildirdi.

Buna göre, terör örgütü liderine perşembe günü Pensilvanya’da örgütün merkezi sayılan kampta tören yapılacağı bildirildi.

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Terör örgütü lideri Fethullah Gülen’e cenaze töreni yapılacak mı? Örgüt üyeleri toplanıyor: Ölüm haberi sonrası askeri kamuflajlı devriye! - 3

GÜLEN NEREYE GÖMÜLECEK, CENAZE NAMAZINI KİM KILDIRACAK?

Teröristbaşının, kamp içinde yer alan ve daha önce kendi işaret ettiği yere gömüleceği öğrenildi.

Güvenlik kaynakları, Gülen’in cenaze namazının Suat Yıldırım tarafından kıldırılacağını bildirdi.

Güvenlik kaynakları, üst düzey örgüt mensuplarının ABD’ye doğru yola çıktığını bildirdi.
Terör örgütü lideri Fethullah Gülen’e cenaze töreni yapılacak mı? Örgüt üyeleri toplanıyor: Ölüm haberi sonrası askeri kamuflajlı devriye! - 4

EVE GELENLERİN SAYISI ARTTI

Terörist Fetullah Gülen’in cenazesine ilişkin ayrıntılar henüz netleşmezken, terör örgütü elebaşının Pennsylvania’da bulunan çiftliğine gelenlerin sayısı artıyor.

Girişinde güvenlik önlemlerinin yoğunlaştırıldığı gözlenen FETÖ elebaşı Gülen’in Saylorsburg’daki çiftliğine, yerel saatle öğle vakitlerinde gelenler arttı.

Terör örgütü lideri Fethullah Gülen’e cenaze töreni yapılacak mı? Örgüt üyeleri toplanıyor: Ölüm haberi sonrası askeri kamuflajlı devriye! - 5

YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMİ ALDILAR

Çiftliğin girişinde güvenlik taramasından geçen örgüt mensuplarının araçlarının, yerleşkenin bahçesindeki park alanını neredeyse tamamen doldurduğu fark edildi.

Terör örgütü lideri Fethullah Gülen’e cenaze töreni yapılacak mı? Örgüt üyeleri toplanıyor: Ölüm haberi sonrası askeri kamuflajlı devriye! - 6

İKİNCİ EVDE ASKERİ KAMUFLAJLI DEVRİYE

Havadan görüntülenen ve Gülen’in, ölümüne yakın son günlerinde kaçırıldığı belirtilen aynı bölgedeki diğer evinde ise herhangi bir hareket gözlenmedi.

Terör örgütü lideri Fethullah Gülen’e cenaze töreni yapılacak mı? Örgüt üyeleri toplanıyor: Ölüm haberi sonrası askeri kamuflajlı devriye! - 7

Ancak, söz konusu evin bahçesinde askeri kamuflajlı ve silahlı bir kişinin çevreyi sürekli kontrol etmesi dikkati çekti.

Terör örgütü lideri Fethullah Gülen’e cenaze töreni yapılacak mı? Örgüt üyeleri toplanıyor: Ölüm haberi sonrası askeri kamuflajlı devriye! - 8
Terör örgütü lideri Fethullah Gülen’e cenaze töreni yapılacak mı? Örgüt üyeleri toplanıyor: Ölüm haberi sonrası askeri kamuflajlı devriye! - 9

Teröristbaşı Gülen'in kirli geçmişi

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