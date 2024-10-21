Terör örgütü lideri Fetullah Gülen öldü: 251 nolu oda boşaltıldı, cenazesi hastanede tutuluyor

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen, ABD’de öldü. Gülen’in ölmeden önce Pensilvanya’daki St. Luke's Hastanesi’nde kaldığı öğrenildi. Hastane kaynaklarından edinilen bilgiye göre, terör örgütü elebaşının adı hastanede ölenlerin isimleri arasında yer aldı. Gülen’in kaldığı 251 numaralı oda boşaltılırken, hastanedekiler kısa süre öncesine kadar buraya Gülen’e refakat edenleri görmek için bazı kimselerin geldiğini aktardı.

Terör örgütü lideri Fetullah Gülen öldü: 251 nolu oda boşaltıldı, cenazesi hastanede tutuluyor - 1

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen, 1999’dan bu yana kaçak olarak yaşadığı Amerika Birleşik Devletleri’nde öldü.

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Terör örgütü lideri Fetullah Gülen öldü: 251 nolu oda boşaltıldı, cenazesi hastanede tutuluyor - 2

GÜLEN'İN ÖLDÜĞÜ HASTANE

Terörist Gülen’in ABD’nin Pensilvanya eyaletinde bulunan St. Luke's Hastanesi’nin Monroe kampüsünde öldüğü öğrenildi.

Terör örgütü lideri Fetullah Gülen öldü: 251 nolu oda boşaltıldı, cenazesi hastanede tutuluyor - 3

Bir hastane görevlisinden edinilen bilgiye göre, FETÖ elebaşı Gülen’in ismi hastanede ölen kişiler arasında bulunuyor.

Terör örgütü lideri Fetullah Gülen öldü: 251 nolu oda boşaltıldı, cenazesi hastanede tutuluyor - 4

251 NOLU ODADA KALDI

Hastane yetkililerinden alınan bilgiye göre, elebaşı Fetullah Gülen ölmeden hemen önce 251 numaralı odada kaldı.

Terör örgütü lideri Fetullah Gülen öldü: 251 nolu oda boşaltıldı, cenazesi hastanede tutuluyor - 5

ODA BOŞALTILDI VE TEMİZLENDİ

251 numaralı odada kaldığı öğrenilen Gülen’in bulunduğu odanın bir süre önce boşaltılıp temizlendiği anlaşılırken, hastanedekiler kısa süre öncesine kadar buraya Gülen’e refakat edenleri görmek için bazı kimselerin geldiğini aktardı.

Terör örgütü lideri Fetullah Gülen öldü: 251 nolu oda boşaltıldı, cenazesi hastanede tutuluyor - 6

MORGA GİRİŞLERE İZİN VERİLMİYOR

Hastaneye gelen ziyaretçilerin ise morga gitmesine izin verilmiyor ve ziyaretçiler hasta odalarının bulunduğu bölüme yönlendiriliyor.

Terör örgütü lideri Fetullah Gülen öldü: 251 nolu oda boşaltıldı, cenazesi hastanede tutuluyor - 7

BAKAN FİDAN: İSTİHBARAT KAYNAKLARI DOĞRULADI

FETÖ lideri Gülen’in ölüm haberi sabah saatlerinde örgüte yakın internet sitelerinde duyuruldu.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da yaptığı açıklamada, elebaşı Gülen’in öldüğünün istihbarat kaynaklarınca doğrulandığını söyledi.
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