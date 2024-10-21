Terör örgütü lideri Fetullah Gülen öldü: 251 nolu oda boşaltıldı, cenazesi hastanede tutuluyor

ODA BOŞALTILDI VE TEMİZLENDİ

251 numaralı odada kaldığı öğrenilen Gülen’in bulunduğu odanın bir süre önce boşaltılıp temizlendiği anlaşılırken, hastanedekiler kısa süre öncesine kadar buraya Gülen’e refakat edenleri görmek için bazı kimselerin geldiğini aktardı.