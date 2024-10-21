Terör örgütü lideri Fetullah Gülen öldü: 251 nolu oda boşaltıldı, cenazesi hastanede tutuluyor
Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen, ABD’de öldü. Gülen’in ölmeden önce Pensilvanya’daki St. Luke's Hastanesi’nde kaldığı öğrenildi. Hastane kaynaklarından edinilen bilgiye göre, terör örgütü elebaşının adı hastanede ölenlerin isimleri arasında yer aldı. Gülen’in kaldığı 251 numaralı oda boşaltılırken, hastanedekiler kısa süre öncesine kadar buraya Gülen’e refakat edenleri görmek için bazı kimselerin geldiğini aktardı.
Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen, 1999’dan bu yana kaçak olarak yaşadığı Amerika Birleşik Devletleri’nde öldü.