Terörist mağarasından cephanelik ve yaşam malzemeleri bulundu

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonda teröristlere ait 2 mağarada çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, ele geçirilen yaşam malzemelerinin imha edildiği, mühimmatın ise muhafaza altına alındığı belirtildi.

Açıklamada, "Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca; bölücü terör örgütü ile yasa dışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasında var olan bağı somut deliller ile ortaya koymak, operasyon bölgesi içerisinde saklanan uyuşturucu maddeleri ve bunları gizleyenleri bularak adalete teslim etmek maksadıyla Lice ilçesi kırsalında icra edilen Şehit Jandarma Uzman Çavuş Gökhan Bayram operasyonu başarıyla tamamlanmıştır.