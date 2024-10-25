Teröristbaşı Gülen gömüldü: Adil Öksüz cenazeye mi katıldı?

Öksüz ele geçirilemedi fakat kaçışına yardım edenlerin tümü yakalandı. Öksüz'ün en son Almanya'da olduğu belirtiliyordu. Örgütün, TSK bağlantılarını bilmesi nedeniyle belki de en kilit isimlerinden birisi olan Öksüz, ABD'de olabilir.

Örgütün önemli isimleri sosyal medya ve basında görülmesine rağmen Öksüz varlığını uzun yıllardır gizliyor. Öksüz, liderine vefa olarak cenaze törenine katılmış olabilir. Öksüz'ün eşi Aynur Öksüz, ABD'de yaşadığına ilişkin bilgiler var.