Teröristbaşı Gülen gömüldü: Adil Öksüz cenazeye mi katıldı?

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde, darbenin komuta merkezi Akıncı Hava Üssü yakınlarında, aynı gün yakalanmasına rağmen kaçmayı başaran Adil Öksüz, örgütün elebaşı Fetullah Gülen'in cenazesine katılmış olabilir. Gülen'in tabutunun arkasında saf tutanlardan birisi Öksüz'e çok benziyor. Son fotoğrafları 8 yıl öncesine ait olması nedeniyle Öksüz'ün bu şahıs olup olmadığı net değil, ama aradan geçen süre içinde yüzü değişmiş de olabilir. Cenaze töreni sırasında, kendilerine göre bir protokol izleyen örgütün, tabutun hemen yakınına önemsiz birisini yaklaştırması da mümkün deği. "TSK imamı" olarak adlandırılan firari terörist Adil Öksüz' 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından gözaltına alındı fakat gün sonra, 18 Temmuz 2016'da, Ankara Batı Adliyesi'nden serbest bırakılarak kayıplara karıştı, yurt dışına kaçtı.

Teröristbaşı Gülen gömüldü: Adil Öksüz cenazeye mi katıldı? - 1

ABD'de ölen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fethullah Gülen'e Skyland Baseball Stadyumu’nda cenaze töreni yapıldı. ABD polisi, Türk gazetecilerin görüntü almasını engelledi. Tören alanına terör örgütü üyeleri telefonlarına gönderilen QR kod ile giriş yaptı. Törene gelenlerin bir bölümünün yüzlerini gizlemesi dikkat çekti.  Örgüt, töreni canlı yayınla aktarırken, Gülen'in tabutunun hemen arkasında, ikinci safta bir kişi dikkat çekti.

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Teröristbaşı Gülen gömüldü: Adil Öksüz cenazeye mi katıldı? - 2

Bazı örgüt üyeleri yüzünü saklamaya çalışırken, bu kişi rahat bir şekilde duruyordu. Örgüt, törende kendisine göre bir hiyerarşi izledi, tabunun yakınında, ilk saflarda, örgütün sözde yöneticilerinin durmasına izin verildi. Özel güvenlik ekipleri, kolkola bariyerler oluşturarak, tabuta herkesin yanaşmasını engelledi. Ancak, Öksüz'e benzeyen kişi hemen ikinci safta duruyordu.

Teröristbaşı Gülen gömüldü: Adil Öksüz cenazeye mi katıldı? - 3

Adil Öksüz, firar etmese, örgütün özellikle TSK içindeki bağlantılarının çözülmesine önenli katkıda bulunabilirdi. Öksüz, TSK'yı ele geçirmeyi kendisine hedef seçen örgüt için önemli bir isim. TSK içindeki FETÖ'cülerin önemli bir bölümünün belirlenmesine rağmen, hala yeni örgüt üyeleri deşifre ediliyor. Askeri üsse girerek, darbeyi yönlendirecek kadar etkili bir isim olan Öksüz, ele geçirilirseydi çok ciddi bağlantılar ortaya çıkabilirdi.

Teröristbaşı Gülen gömüldü: Adil Öksüz cenazeye mi katıldı? - 4

Adil Öksüz'e benzeyen şahıs,Fetullah Gülen'in mezarına toprak atarken de görülüyor.

Bu durum da, bu şahsın önemi bir örgüt elemanı olduğunu gösteriyor.

Çünkü stadtaki törene katılan az sayıda kişiye mezarın başına gelmesi ve gömülmesine katılma verildiği belirtiliyordu.

Teröristbaşı Gülen gömüldü: Adil Öksüz cenazeye mi katıldı? - 5

Bazı asker kökenli FETÖ şüphelileri Öksüz’ün darbe gecesi Akıncı Üssü'nde olduğunu doğruladı.

FETÖ şüphelisi eski pilot albay Uğur Kapan'ın ifadesi: 

"Sabah 06.30 sıralarında silahım bitmişti. Bulunduğum yerden Akıncı Üssü’ndeki karargah binasına geçtim. Brifing salonu olarak kullanılan yere girdiğimde tüm ve tuğgenerallerden oluşan 10-12 kişilik bir grup vardı. Tamamı üniformalıydı. İçlerinde sadece bir sivil vardı. Adil Öksüz olarak medyadan tanıdığım kişi de oradaydı."

Hakim karşısına çıkan Öksüz, darbeden yalnızca 3 gün sonra, 18 Temmuz 2016'da, Ankara Batı Adliyesi'nden serbest bırakılarak kayıplara karıştı. 

Teröristbaşı Gülen gömüldü: Adil Öksüz cenazeye mi katıldı? - 6

ADİL ÖKSÜZ KİMDİR?

Darbe girişimini Akıncı Üssü'nde yöneten örgütün sözde sivil imamlarından Adil Öksüz, 15 Temmuz 2016'dan sonra kayıplara karıştı.

Girişimin bastırılmasının ardından kaçarken yakalanan Öksüz, sulh ceza hakimliğince serbest bırakıldıktan sonra Ankara'dan İstanbul'a geçti.

Teröristbaşı Gülen gömüldü: Adil Öksüz cenazeye mi katıldı? - 7

ADİL ÖKSÜZ NEREDE?

Ertesi gün 12.43’te rotası bu kez Sakarya Akyazı'ydı. Tarihler 19 Temmuz 2016, saatler 20.45’i gösterdiğinde güvenlik güçleri Öksüz’ün kayın babası Cevat Yıldırım'ın Sakarya'daki evinin önünde belirdi. 22.30'a kadar yapılan aramada Öksüz bulunamadı. Çünkü aynı saatlerde kayın biraderiyle birlikte çoktan İstanbul yoluna çıkmıştı.

Yapılan değerlendirmeye göre Öksüz ya baskın ihbarı aldı, ya da bu ihtimali düşünerek orada daha fazla kalmak istemedi. 

Teröristbaşı Gülen gömüldü: Adil Öksüz cenazeye mi katıldı? - 8

Öksüz yalnızca darbe gecesindeki rolüyle değil, darbeden sonra yakalanmasına rağmen serbest bırakılıp, ortadan kaybolmasıyla da Türkiye'nin gündemine oturdu.

Darbenin komuta merkezi Akıncı Hava Üssü yakınlarında aynı gün yakalanan Öksüz, tarla bakmaya geldiğini söylese de güvenlik güçlerini inandıramamış ve mahkemeye sevk edilmişti. Ancak, 18 Temmuz 2016'da, Ankara Batı Adliyesi'nden serbest bırakılmasının ardından kayıplara karıştı, yurt dışına kaçtı.

Teröristbaşı Gülen gömüldü: Adil Öksüz cenazeye mi katıldı? - 9

Öksüz ele geçirilemedi fakat kaçışına yardım edenlerin tümü yakalandı. Öksüz'ün en son Almanya'da olduğu belirtiliyordu. Örgütün, TSK bağlantılarını bilmesi nedeniyle belki de en kilit isimlerinden birisi olan Öksüz, ABD'de olabilir.

Örgütün önemli isimleri sosyal medya ve basında görülmesine rağmen Öksüz varlığını uzun yıllardır gizliyor. Öksüz, liderine vefa olarak cenaze törenine katılmış olabilir. Öksüz'ün eşi Aynur Öksüz, ABD'de yaşadığına ilişkin bilgiler var.

Teröristbaşı Gülen gömüldü: Adil Öksüz cenazeye mi katıldı? - 10

ADİL ÖKSÜZ KİMDİR?

5 Nisan 1967'de Kahramanmaraş ilinin Andırın ilçesinde doğdu.  Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ni bitiren Öksüz,Yüksek lisansını ise 1996 senesinde Sakarya Üniversitesi'nde tamamladı ve 2016 senesine kadar bu üniversitede akademisyen olarak görev yaptı.  Öksüz darbe girişimine kadar örgüt içinde fazla bilinen birisi değildi. Kamuoyu, darbe gecesi gözaltına alınmasının ardından bu ismi tanıdı ve ciddi bağlantıları olduğu ortaya çıktı.

Teröristbaşı Gülen gömüldü: Adil Öksüz cenazeye mi katıldı? - 11

ADİL ÖKSÜZ KİMDİR?

Wikipedya'da yer alan bilgilere göre; . Şu an tam olarak nerede olduğu bilinmese de Almanya'da olduğu düşünülmekteydi. Darbe girişimi sonrası Türkiye'den kaçtığı düşünülen Öksüz'ün Türkiye'den kaçan çeşitli üst düzey FETÖ mensupları ile beraber Almanya'da; Amerikan Ordusu ve NATO tarafından kullanılan Campbell Kışlası ve kışlanın yakınında bulunan Mark Twain Village'de kaldığı iddia edilmektedir. Öte yandan Alman yetkililer “kişisel bilgileri koruma yasası” gereğince Öksüz'ün Almanya'da olup olmadığı hakkında resmi bir açıklama yapmayı reddetmektedir. Aralık 2019'da bir televizyon programına katılan eski İçişleri Bakanı Soylu,  Öksüz'ün nerede bulunduğunun devlet tarafından bilindiğini dile getirmişti.

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