Teröristbaşı Gülen gömüldü: Adil Öksüz cenazeye mi katıldı?
FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde, darbenin komuta merkezi Akıncı Hava Üssü yakınlarında, aynı gün yakalanmasına rağmen kaçmayı başaran Adil Öksüz, örgütün elebaşı Fetullah Gülen'in cenazesine katılmış olabilir. Gülen'in tabutunun arkasında saf tutanlardan birisi Öksüz'e çok benziyor. Son fotoğrafları 8 yıl öncesine ait olması nedeniyle Öksüz'ün bu şahıs olup olmadığı net değil, ama aradan geçen süre içinde yüzü değişmiş de olabilir. Cenaze töreni sırasında, kendilerine göre bir protokol izleyen örgütün, tabutun hemen yakınına önemsiz birisini yaklaştırması da mümkün deği. "TSK imamı" olarak adlandırılan firari terörist Adil Öksüz' 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından gözaltına alındı fakat gün sonra, 18 Temmuz 2016'da, Ankara Batı Adliyesi'nden serbest bırakılarak kayıplara karıştı, yurt dışına kaçtı.
ABD'de ölen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fethullah Gülen'e Skyland Baseball Stadyumu’nda cenaze töreni yapıldı. ABD polisi, Türk gazetecilerin görüntü almasını engelledi. Tören alanına terör örgütü üyeleri telefonlarına gönderilen QR kod ile giriş yaptı. Törene gelenlerin bir bölümünün yüzlerini gizlemesi dikkat çekti. Örgüt, töreni canlı yayınla aktarırken, Gülen'in tabutunun hemen arkasında, ikinci safta bir kişi dikkat çekti.