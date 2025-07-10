Terörsüz Türkiye için kritik viraj
Terör örgütü PKK silah bırakmaya başlıyor. Artık saatler kaldı. Gözler yarın yaşanacak gelişmelerde. Peki bu noktaya nasıl gelindi, hangi adımlar atıldı, hangileri yolda? Terörsüz Türkiye adı verilen sürece yakından bakalım.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Ekim 2024'teki çağrısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "İç cepheyi güçlendirelim" mesajıyla başlayan Terörsüz Türkiye sürecinde silahlara veda aşamasına artık saatler var.
Gözler 11 Nisan Cuma günü Irak'ın kuzeyinde bir grup PKK'lının silahlarını teslim edeceği ana çevrilmiş durumda.