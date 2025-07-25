Ters rüzgar bir anda ölümcül tuzağa dönüşüyor! 10 şehit alev kırbacında mı kaldı?

YÖN DEĞİŞTİREN RÜZGAR ÖLÜMCÜL SONUÇLARA YOL AÇIYOR

Yangın bölgesinde rüzgarın çok şiddetli olduğunu vurgulayan Sağlam, şöyle devam etti:

"Bakanlık açıklamalarından anladığımız kadarıyla rüzgar sürekli yön değiştirdi. Yangının olduğu bölgede rüzgar çok daha şiddetliydi. Yangın bir anda ters yöne döndü.

Müdahale eden ekipler yangının bir yöne doğru gittiğini düşünerek hareket ediyordu ancak yangın yön değiştirip üzerlerine geldi. Bir yandan arkalarında da yangın çıktığı için kapana kısıldılar ve ne yazık ki bu acı olay yaşandı.

Alev kırbacı olayı çok muhtemel. Rüzgarın etkisiyle farklı yönlerden gelen alevler bu kişileri kapana almış olabilir. Çıkış yolu bulamayınca bir mağaraya sığındıkları söyleniyor. Ancak yangın sırasında ortaya çıkan karbonmonoksit ve karbondioksit gazlarının çok azı bile insanı hızla zehirleyip öldürebilir. Ne yazık ki ölümlerin bu şekilde gerçekleştiği düşünülüyor."