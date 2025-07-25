Ters rüzgar bir anda ölümcül tuzağa dönüşüyor! 10 şehit alev kırbacında mı kaldı?
Eskişehir'de orman yangınında şehit olan 10 kişinin alev kırbacı arasında kalmış olabileceği düşünülüyor. Alev kırbacı, farklı noktalara sıçrayan alevlerin, yeni yangınların çıkmasına ve ekiplerinin etrafının kısa sürede alevlerle sarılmasına neden oluyor.
Uzmanlara göre, büyük orman yangınlarında ters rüzgarın etkisiyle oluşan alev kırbacı, şiddetli rüzgarla savrulan alev parçalarının farklı noktalarda yeni yangınlar başlatması ve çıkış yollarını kapatmasıyla, yangın söndürme ekipleri için ölümcül bir tuzağa dönüşebiliyor.
10 orman işçisinin şehit olduğu alan görüntülendi: İş makinesi küle dönmüş
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Serhun Sağlam, söndürme çalışmaları sırasında beş orman işçisi ile beş AKUT gönüllüsünün yaşamını yitirdiği Eskişehir Seyitgazi'deki orman yangınına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Sağlam, şehit olan 10 kişinin alev kırbacı arasında sıkışmış olabileceğini ifade ederek, "Alev kırbacı denilen olay, tepe yangınının çok hızlı şekilde ilerlerken bir anda başka bir noktaya sıçramasıdır." dedi.