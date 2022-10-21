Terzide iki kadın birbirine girdi: Köpek havlamasından rahatsız olmuş!

'BENİ ÖLDÜRMEKLE TEHDİT ETTİ'

Darp raporu alan Derya Tunçgöğüs, Okşan Y.'den şikayetçi oldu. Tunçgöğüs, köpekleri hem evinde hem de mağazasında barındırdığını söyleyerek, "Komşumuz sabah saatlerinde mesaj atmıştı. Biz de güzel bir dille konuştuk. Daha sonra tekrar mesaj attı. 'Karşı apartmanda oturuyorum. Bir probleminiz varsa, gel benimle çöz' gibi kaba bir mesaj attı. Biz de numarayı engelledik. İlerleyen saatlerde mesaj atan kadın ile karşılaştım ve bana saldırdı. Beni öldürmekle tehdit etti. Omurilik zedelenmesi oluştu. Darp raporu aldım, şikayetçi oldum" diye konuştu.