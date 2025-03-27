Terzilerde bayram öncesi tamir yoğunluğu
Van'da Ramazan Bayramı öncesi terzilerde hareketlilik yaşanırken daha çok tamir yaptırmak isteyenler yoğunluk oluşturuyor.
Hazır giyim sektörünün yaygınlaşması ve teknolojiyle birlikte değişen alışveriş alışkanlıkları, vatandaşların bayramlık kıyafet tercihlerini de etkiliyor.
Artık bayram öncesi terzilere daha çok paça kısaltma, sökük dikme ve kıyafet daraltma gibi tamirat işlemleri için gidiliyor. Terziler, eskiye oranla sipariş üzerine takım elbise dikiminin azaldığını belirtiyor. Ancak kıyafetlerini yenilemek yerine küçük dokunuşlarla değerlendirmek isteyenler, terzilere yoğun bir şekilde başvuruyor.