Terzilerde bayram öncesi tamir yoğunluğu

Kentte yaklaşık 50 yıldır terzilik mesleğini yapan Şevket Yıldız, bayram dolayısıyla yoğunluklarının daha çok tamir ağırlıklı olduğunu belirtti. Yıldız, "Son gün yoğunluğuna rağmen yine kaliteli yapmaya çalışırım. Bunu da müşteriye göre değil, kendime göre yaparım. Çünkü bu iş devamlılık gerektiriyor, ‘işi yap müşteri bir daha gelmez’ düşüncesi bizde yoktur. Tabi son gün yoğunluğu sadece terzide yok, birçok işte var. İşini son güne bırakan vatandaş da bu durumdan şikayetçi, işi götürdüğü esnaf da bu durumdan şikayetçidir" dedi.



