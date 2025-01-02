Tesbih namazı kılınışı: Tesbih namazı nedir, nasıl, kaç rekat kılınır?
Tesbih namazı kılınışı, 2025 Regaip Kandili vesilesiyle tekrar gündeme geldi. Terim olarak tesbîh, "Yüce Allah’ı ulûhiyyetle bağdaşmayan sıfatlardan tenzih ederim, O’nu en üstün sıfatlarla anarım" mânasındaki sübhânallah vb. zikir lafızlarını söylemeyi ifade eder. Peki, Tesbih namazı nedir, nasıl, kaç rekat kılınır?
Her rek‘atında yetmiş beş defa "sübhânallāhi ve’l-hamdü lillâhi ve lâ ilâhe illallāhü vallāhü ekber" şeklinde zikir lafzı okunan dört rek‘atlı bu namaza "sübhânallah" ifadesinin çokça tekrarlanması dolayısıyla "tesbih namazı" (salâtü’t-tesbîh) adı verilmiştir.