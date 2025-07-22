Tescilli Sinop kestane balının hasadı tamamlandı

Türkeli ilçesinde kestane balı üretimi yapan Necati Demircan ise bal üretiminin yıl boyunca süren yoğun emek gerektirdiğinin altını çizerek, "Bu yıl kestane balı hasadı bereketli geçti. Bir yıl boyunca emek veriyoruz, sadece bir ayda hasadımızı yapıyoruz. Şu anda balımızı kazanlarda dinlendiriyoruz, bir hafta sonra satışa hazır hale gelecek." diye konuştu.

Kestane balının içerik açısından zengin olduğunu belirten Demircan, "Balımız kestane, orman gülü ve orman bitkilerinin karışımından oluşuyor. Özellikle kestane oranı yüksek. Kalitesiyle Türkiye genelinde tanınan, tescil edilen bir ürün. İki ton civarında bal rekoltesi bekliyorum" ifadesini kullandı.