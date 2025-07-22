Tescilli Sinop kestane balının hasadı tamamlandı
Sinop'ta gür kestane ormanlarında üretilen coğrafi işaret tescilli kestane balı, hasat sürecinin ardından tüketiciyle buluşturulmaya hazırlanıyor.
Kentin kestane ormanlarının yoğun olarak bulunduğu Erfelek, Ayancık ve Türkeli ilçelerinde üretilen tescilli kestane balının hasadı sona erdi.
Yaklaşık 20 gün süren hasat işlemleri tamamlanan ve koyu görünümü, ağır akışkanlığı, genizde yanma hissi bırakmaması ve hızlı erime özellikleriyle bilinen tescilli Sinop kestane balı, bu özellikleri sayesinde tüketicilerden rağbet görüyor.