Teslim edilen konut ve iş yeri sayısı 130 bin 565’e yükseldi
11 ilde, TOKİ’ye yaptırılan ve tamamlanan 29 bin 311 konut hak sahiplerine teslim edildi. Teslim edilen konut ve iş yeri sayısı 130 bin 565’e yükseldiğini söyleyen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "2025 sonunda anahtarını almayan vatandaşımız kalmayacak.” ifadelerine yer verdi.
"Yeniden Daha Güçlü Anadolu 130 bin Konut Anahtar Teslimi, Kura Çekimi ve Toplu Açılış Töreni" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla Hatay’daki Gülderen TOKİ deprem konutları alanında dün gerçekleştirildi.