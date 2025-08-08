Teslime'nin ölümünde soru işaretleri: Genç kız anne ve babası için uzaklaştırma kararı aldırmış

"ARKADAŞLARIYLA BİR OLUP SAVCILIĞA BAŞVURMUŞ"

Kurtsuyu Mahalle Muhtarı olan baba Beytullah Hanedan, yaşadıklarını anlattı.

"Teslime, arkadaşlarıyla bir olup 'Beni evde zorla tutuyorlar, dövüyorlar' diyerek, savcılığa başvurmuş." diye konuşan baba Hanedan, "Devletin kurumlarından yetkililer evimize gelip ‘Çocuk senin yanında kalmak istemiyormuş, götüreceğiz' dedi. 'Babasıyım, çocuğuma bakarım' dedim. Ancak, 'Savcılığın kararı var, sana bırakamayız' dediler. Kızımızı bizden alıp Silifke Otogarı'na bıraktılar. Kızım Teslime, Aydın'a döndü." dedi.

Kızının öldüğünü haberlerde gördüğünü dile getiren baba Hanedan, "Uzaklaştırma kararı olduğu için Teslime'ye yaklaşamıyordum" diye konuştu.

5 çocuğundan en büyüğü olan Teslime'nin 15 gün önce kendisini aradığını aktaran Hanedan, "Para gönderir misin, ev kiramı ödeyemedim. Giyecek bir şeyler de almam lazım' dedi. Gönderdim. Hatta telefonda bana pişman olduğunu bile söyledi. Bunun üzerine 'Geri dön kızım' dedim. 'Baba, pazartesi günü söz geleceğim' dedi ama bir daha da telefonlarımı açmadı. O gün de beni başka bir telefon numarasından aramıştı." ifadelerini kullandı.