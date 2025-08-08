Teslime'nin ölümünde soru işaretleri: Genç kız anne ve babası için uzaklaştırma kararı aldırmış

Aydın'da yol kenarında tabancayla vurulmuş halde ölü bulunan üniversite öğrencisi Teslime Hanedan'ın annesi ve babası hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı ortaya çıktı.

Teslime'nin ölümünde soru işaretleri: Genç kız anne ve babası için uzaklaştırma kararı aldırmış - 1

Efeler ilçesi Kalfaköy Mahallesi'nde dün yol kenarında tabancayla başından vurulmuş bulunan, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümü 1. sınıf öğrencisi Teslime Hanedan son yolculuğuna uğurlandı.

Teslime'nin annesi ve babasının genç kıza şiddet uyguladığı iddia edildi.

Genç kız da 10 ay önce yanlarına gittiği Mut ilçesi Kurtsuyu Mahallesi’nde yaşayan babası Beytullah Hanedan ve annesi Nafiye Hanedan hakkında zorla evde tuttukları gerekçesiyle savcılığa şikayetçi olup her ikisi için de uzaklaştırma kararı aldırdığı ortaya çıktı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Teslime'nin ölümünde soru işaretleri: Genç kız anne ve babası için uzaklaştırma kararı aldırmış - 2

"ARKADAŞLARIYLA BİR OLUP SAVCILIĞA BAŞVURMUŞ"

Kurtsuyu Mahalle Muhtarı olan baba Beytullah Hanedan, yaşadıklarını anlattı.

"Teslime, arkadaşlarıyla bir olup 'Beni evde zorla tutuyorlar, dövüyorlar' diyerek, savcılığa başvurmuş." diye konuşan baba Hanedan, "Devletin kurumlarından yetkililer evimize gelip ‘Çocuk senin yanında kalmak istemiyormuş, götüreceğiz' dedi. 'Babasıyım, çocuğuma bakarım' dedim. Ancak, 'Savcılığın kararı var, sana bırakamayız' dediler. Kızımızı bizden alıp Silifke Otogarı'na bıraktılar. Kızım Teslime, Aydın'a döndü." dedi.

Kızının öldüğünü haberlerde gördüğünü dile getiren baba Hanedan, "Uzaklaştırma kararı olduğu için Teslime'ye yaklaşamıyordum" diye konuştu.

5 çocuğundan en büyüğü olan Teslime'nin 15 gün önce kendisini aradığını aktaran Hanedan, "Para gönderir misin, ev kiramı ödeyemedim. Giyecek bir şeyler de almam lazım' dedi. Gönderdim. Hatta telefonda bana pişman olduğunu bile söyledi. Bunun üzerine 'Geri dön kızım' dedim. 'Baba, pazartesi günü söz geleceğim' dedi ama bir daha da telefonlarımı açmadı. O gün de beni başka bir telefon numarasından aramıştı." ifadelerini kullandı.

Teslime'nin ölümünde soru işaretleri: Genç kız anne ve babası için uzaklaştırma kararı aldırmış - 3

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

2'si kadın 5 şüpheli ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Çevik kuvvet polislerinin oluşturduğu koridordan geçirilerek adliyeye getirilen şüpheliler kendilerini görüntüleyen basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı.

Teslime'nin ölümünde soru işaretleri: Genç kız anne ve babası için uzaklaştırma kararı aldırmış - 4

50 METRE SIRTINDA YAŞAMIŞ

Olaya ilişkin yeni ayrıntılar da ortaya çıktı.

Polis ekiplerinin bölgede yaptığı ayrıntılı incelemede, Efe F.'nin, Teslime Hanedan'ı vurulduğu yerden 50 metre kadar sırtında taşıdığı tespit edildi. Ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan Efe F.'nin, "Kız arkadaşıma ulaşamadığım için telefon bul uygulamasından yerini tespit ettim. Bölgeye geldiğimde kendisini ölü buldum." dediği saptandı.

Efe F. polisteki ilk ifadesinde ise "Arkadaşlarımızla taksiyle olayın yaşandığı alana geldik. Çantasından silahı çıkardı ve kendine ateş etti. Ateş ettiği bölgeden 50 metre sırtımda taşıdım ve 112'yi aradım." dedi.

DAHA FAZLA GÖSTER