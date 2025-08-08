Teslime'nin ölümünde soru işaretleri: Genç kız anne ve babası için uzaklaştırma kararı aldırmış
Aydın'da yol kenarında tabancayla vurulmuş halde ölü bulunan üniversite öğrencisi Teslime Hanedan'ın annesi ve babası hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı ortaya çıktı.
Efeler ilçesi Kalfaköy Mahallesi'nde dün yol kenarında tabancayla başından vurulmuş bulunan, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümü 1. sınıf öğrencisi Teslime Hanedan son yolculuğuna uğurlandı.
Teslime'nin annesi ve babasının genç kıza şiddet uyguladığı iddia edildi.
Genç kız da 10 ay önce yanlarına gittiği Mut ilçesi Kurtsuyu Mahallesi’nde yaşayan babası Beytullah Hanedan ve annesi Nafiye Hanedan hakkında zorla evde tuttukları gerekçesiyle savcılığa şikayetçi olup her ikisi için de uzaklaştırma kararı aldırdığı ortaya çıktı.