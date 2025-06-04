Teşrik tekbiri nasıl getirilir, ne zaman başlar? Diyanet'e göre teşrik tekbiri
Kurban Bayramı yaklaşırken, teşrik tekbirleriyle ilgili sorular da gündeme geliyor. Müslümanlar, bayram günlerinde yerine getirilmesi gereken önemli sünnetlerden biri olan teşrik tekbirinin nasıl getirileceğini ve ne zaman başladığını araştırıyor. Peki, teşrik tekbiri nedir, nasıl getirilir ve hangi günler söylenir?
Teşrik tekbiri, Kurban Bayramı günlerinde farz namazlardan sonra topluca getirilen tekbirlerdir. Bu uygulama, Hz. İbrahim’in oğlu Hz. İsmail’i kurban etmeye hazırlanırken Allah’ın emriyle gönderilen koçla ilgili kıssaya dayanır. Müminler, bu tekbirlerle Allah’ın büyüklüğünü ve kudretini yüceltir. Peki, teşrik tekbiri nasıl getirilir?