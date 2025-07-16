Testo Taylan kimdir, neden gözaltına alındı?“Testo Taylan” lakaplı Taylan Özgüç Danyıldız serbest mi bırakıldı?

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla milyonlarca ulaşan Testo Tayla, sokak röportajları ve ev ziyaretleriyle geniş kitlelere ulaştı. Vücut geliştirmeci, fenomen ve Youtuber olan Testo Taylan’ın gerçek adı Taylan Özgüç Danyıldız’dır. Powerlifting sporuna olan ilgisiyle öne çeken Testo Taylan, Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde eğitim almaktadır. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Testo Taylan’ın Instagram’ında 930 bin takipçisi bulunmaktadır. Peki Testo Taylan kimdir, neden gözaltına alındı? İşte, Testo Taylan’ın hayatı…

Testo Taylan kimdir, neden gözaltına alındı?“Testo Taylan” lakaplı Taylan Özgüç Danyıldız serbest mi bırakıldı? - 1

Engelli Mustafa Başaran veya diğer bir adıyla “Kadıköy Boğası” ile çektiği Youtube videolarıyla son dönemde gündeme oturan Testo Taylan’ın gözaltına alındığı ifade edildi. Bu gelişmenin ardından sosyal medya fenomeninin kariyeri ve hayatı merak konusu oldu. Zamana zaman sosyal medyada çektiği videolarla tepkiler alan Testo Taylan’ın Youtube hesabında 1.41 milyon abonesi bulunurken videoları toplam 486 milyon 716 bin kez izlendi. Peki Testo Taylan gözaltına mı alındı, tutuklandı mı? İşte, Testo Taylan hakkında son gelişmeler…

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Testo Taylan kimdir, neden gözaltına alındı?“Testo Taylan” lakaplı Taylan Özgüç Danyıldız serbest mi bırakıldı? - 2

TESTO TAYLAN NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

“Testo Taylan” lakaplı Taylan Özgüç Danyıldız’ın hayranına saldırdığı iddiasıyla dün gece gözaltına alındığı öğrenildi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Youtuber, “Aylardır evime geldiğimde dışardan bana bağırıyorlar. Aileme bana küfür ediyorlar. Defalarca uyardım ama anlamadılar.

Aylardır işkence ettiler anlamadılar. Böyle sevgi şekli olmaz. Sonucunda sen suçlu oluyorsun. Elbette ben çok daha sabırlı olmalıydım ve polisi aramalıydım.” ifadelerini kullandı

Testo Taylan, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Testo Taylan kimdir, neden gözaltına alındı?“Testo Taylan” lakaplı Taylan Özgüç Danyıldız serbest mi bırakıldı? - 3

TESTO TAYLAN KİMDİR?

Testo Taylan gerçek adıyla Taylan Özgüç Danyıldız, 30 Ekim 1997'de dünyaya geldi. Sosyal medyada eğlenceli içerikleriyle tanınan ünlü bir YouTuber ve Instagram içerik üreticisi olan Taylan, spor kariyerine powerlifter olarak başlamış ve çeşitli yarışmalara katılmıştır.

Testo Taylan kimdir, neden gözaltına alındı?“Testo Taylan” lakaplı Taylan Özgüç Danyıldız serbest mi bırakıldı? - 4

Ayrıca, ODTÜ Bilgisayar Mühendisliği öğrencisi olan Testo Taylan, YouTube kanalında eğlence odaklı videolar ve sporla ilgili paylaşımlar yapmaktadır.

Instagram hesabında 930 bin takipçiye ulaşan Testo Taylan lakaplı Taylan Özgüç Danyıldız’ın Youtube’de toplam 1.4 milyon takipçisi bulunmaktadır.

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