Testo Taylan kimdir, neden gözaltına alındı?“Testo Taylan” lakaplı Taylan Özgüç Danyıldız serbest mi bırakıldı?
Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla milyonlarca ulaşan Testo Tayla, sokak röportajları ve ev ziyaretleriyle geniş kitlelere ulaştı. Vücut geliştirmeci, fenomen ve Youtuber olan Testo Taylan’ın gerçek adı Taylan Özgüç Danyıldız’dır. Powerlifting sporuna olan ilgisiyle öne çeken Testo Taylan, Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde eğitim almaktadır. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Testo Taylan’ın Instagram’ında 930 bin takipçisi bulunmaktadır. Peki Testo Taylan kimdir, neden gözaltına alındı? İşte, Testo Taylan’ın hayatı…
Engelli Mustafa Başaran veya diğer bir adıyla “Kadıköy Boğası” ile çektiği Youtube videolarıyla son dönemde gündeme oturan Testo Taylan’ın gözaltına alındığı ifade edildi. Bu gelişmenin ardından sosyal medya fenomeninin kariyeri ve hayatı merak konusu oldu. Zamana zaman sosyal medyada çektiği videolarla tepkiler alan Testo Taylan’ın Youtube hesabında 1.41 milyon abonesi bulunurken videoları toplam 486 milyon 716 bin kez izlendi. Peki Testo Taylan gözaltına mı alındı, tutuklandı mı? İşte, Testo Taylan hakkında son gelişmeler…