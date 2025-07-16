Testo Taylan kimdir, neden gözaltına alındı?“Testo Taylan” lakaplı Taylan Özgüç Danyıldız serbest mi bırakıldı?

Engelli Mustafa Başaran veya diğer bir adıyla “Kadıköy Boğası” ile çektiği Youtube videolarıyla son dönemde gündeme oturan Testo Taylan’ın gözaltına alındığı ifade edildi. Bu gelişmenin ardından sosyal medya fenomeninin kariyeri ve hayatı merak konusu oldu. Zamana zaman sosyal medyada çektiği videolarla tepkiler alan Testo Taylan’ın Youtube hesabında 1.41 milyon abonesi bulunurken videoları toplam 486 milyon 716 bin kez izlendi. Peki Testo Taylan gözaltına mı alındı, tutuklandı mı? İşte, Testo Taylan hakkında son gelişmeler…