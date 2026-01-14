Teşvikiye Mahallesi'nde alarm. Kamyon uyuşturucuya perde oldu "Zombi gibi trans haldeler"
14.01.2026 14:59
Son Güncelleme: 14.01.2026 15:39
NTV - Haber Merkezi
İstanbul'un en eski semtlerinden Teşvikiye'de mahalle halkı bugünlerde uyuşturucuyla mücadele halinde. Karanlıkta kalan apartman girişleri uyuşturucu kullanım alanına dönüşüyor. Haber: Sinan Kunter
Teşvikiye Mahallesi, uyuşturucu mekanına dönüştü.
Neredeyse her gece, sokakta park halindeki kamyonun arkası uyuşturucu kullanan kişilerin mekanına dönüşmüş durumda.
Mahallede yaşayanlar, durumu bir çok kez cep telefonu kamerasıyla da kayda aldı.
İddiaya göre, olay Rona Altınay Sokak'ta bir su firmasının depo olarak kullandığı kamyonu sokağa park edip bir daha da yerinden oynatmamasıyla başladı.
Mahalle halkı pek çok kez polisi arayıp şikayetçi olmuş ancak sonuç değişmemiş.
"KORKU TÜNELİ GİBİ"
Teşvikiye sakini Kemal Pekser, yaşadıkları yeri bugünlerde "Korku tüneli gibi." sözleriyle tarif etti. Evlerine giderkek tedirginlik yaşadıklarını ifade eden Pekser, "Dışarıda robot gibi adamlar var. Ne yapacağı belli değil." dedi.
Belediyenin bu duruma çözüm üretmesi gerektiğini dile getiren Pekser, "Trafikten gelip bakıyorlar. Parkında sorun olmayınca gidiyorlar. Asayiş geliyor. Suç unsuru olan şeyi alıp gidiyor." diye konuştu.
"TRANS HALDE"
Başka bir Teşvikiye sakini Aykut Şen ise park halindeki kamyonu sote olarak kullanıp arkasında şüphelilerin kimyasal madde kullandıklarını dile getirdi.
"Gerçekten trans halde, zombi gibi uyuşturucu madde etkisi altında ve benim apartmanımda oturuyor." diye konuşan Şen, "Ben apartmanıma zor giriş yaptım. Bu süreç bir senedir devam ediyor. Çok büyük korku oluyor." açıklamasında bulundu.