Beşiktaş Divan Kurulu Toplantısı’nda yaşanan olayların ardından Tevfik Yamantürk’ün hayatı merak ediliyor. Sağlık sorunları sebebiyle görevi bırakan Hasan Arat, Divan Kurulu Toplantısı’nda Tevfik Yamantürk ile tartıştı. Tartışmanın ardından ortalık karışırken Divan Kurulu Üyeleri ikiliyi ayırmak için araya girdi. Peki Tevfik Yamantürk kimdir, kaç yaşında ve hangi görevlerde bulundu? İşte, Tevfik Yamantürk’ün kariyeri…