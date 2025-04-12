Tevfik Yamantürk kimdir, kaç yaşında ve hangi görevlerde bulundu?

Beşiktaş Divan Kurulu Toplantısında Hasan Arat ve Tevfik Yamantürk arasında yaşanan olayın ardından biyografisi gündem oldu. Beşiktaş eski Başkanı Hasan Arat konuşma yaptığı sırada Tevfik Yamantürk ile arbede yaşandı. 2017 yılında Beşiktaş Divan Kurulu Başkanlığı yapan Tevfik Yamantürk, çeşitli görevlerde bulundu. Peki Tevfik Yamantürk kimdir, kaç yaşında? İşte, kariyeri ve hayatı…

Tevfik Yamantürk kimdir, kaç yaşında ve hangi görevlerde bulundu? - 1

Beşiktaş Divan Kurulu Toplantısı’nda yaşanan olayların ardından Tevfik Yamantürk’ün hayatı merak ediliyor. Sağlık sorunları sebebiyle görevi bırakan Hasan Arat, Divan Kurulu Toplantısı’nda Tevfik Yamantürk ile tartıştı. Tartışmanın ardından ortalık karışırken Divan Kurulu Üyeleri ikiliyi ayırmak için araya girdi. Peki Tevfik Yamantürk kimdir, kaç yaşında ve hangi görevlerde bulundu? İşte, Tevfik Yamantürk’ün kariyeri…

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Tevfik Yamantürk kimdir, kaç yaşında ve hangi görevlerde bulundu? - 2

TEVFİK YAMANTÜRK KİMDİR?

Beşiktaş Spor Kulübü’nde çeşitli görevlerde bulunan Tevfik Yamantürk 1956 yılında Ankara’da dünyaya geldi.

İlköğrenimini Ankara’da TED Koleji’nde tamamlayan Yamantürk, ortaöğrenimini ise Adana Koleji’nde aldı.

Tevfik Yamantürk kimdir, kaç yaşında ve hangi görevlerde bulundu? - 3

Lise eğitimi için İstanbul’a taşınan Tevfik Yamantürk, İstanbul Moran Lisesi’ndeki eğitmi sonrasında üniversite eğitimini A.B.D. San Diego National University İşletme bölümünden mezun olarak tamamladı.

1982 yılından itibaren Güriş grubu bünyesinde buluann şirketlerde Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Üyesi, Murahhas Üye gibi görevler üstlendi.

Tevfik Yamantürk kimdir, kaç yaşında ve hangi görevlerde bulundu? - 4

2017 yılında Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı olarak görev yaptı. Yamantürk, evli olup iki çocuk sahibidir. 

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