Tevfik Yamantürk kimdir, kaç yaşında ve hangi görevlerde bulundu?
Beşiktaş Divan Kurulu Toplantısında Hasan Arat ve Tevfik Yamantürk arasında yaşanan olayın ardından biyografisi gündem oldu. Beşiktaş eski Başkanı Hasan Arat konuşma yaptığı sırada Tevfik Yamantürk ile arbede yaşandı. 2017 yılında Beşiktaş Divan Kurulu Başkanlığı yapan Tevfik Yamantürk, çeşitli görevlerde bulundu. Peki Tevfik Yamantürk kimdir, kaç yaşında? İşte, kariyeri ve hayatı…
Beşiktaş Divan Kurulu Toplantısı’nda yaşanan olayların ardından Tevfik Yamantürk’ün hayatı merak ediliyor. Sağlık sorunları sebebiyle görevi bırakan Hasan Arat, Divan Kurulu Toplantısı’nda Tevfik Yamantürk ile tartıştı. Tartışmanın ardından ortalık karışırken Divan Kurulu Üyeleri ikiliyi ayırmak için araya girdi. Peki Tevfik Yamantürk kimdir, kaç yaşında ve hangi görevlerde bulundu? İşte, Tevfik Yamantürk’ün kariyeri…