Tezgahın başında çiğ çiğ yedi, "Denizin kuru fasulyesi" dedi
17.02.2026 11:32
İHA
Kilis'te hamsiler yeniden balıkçı tezgahlarıyla buluştu. Hamsinin gelişi vatandaşları sevindirirken, bazı vatandaşlar da çiğ balıkları yiyerek tazeliğini test etti.
Hamsiler yeniden Kilis'teki balıkçı tezgahlarında yerini aldı. Kebabın evi olarak bilinen Kilis'te balık kültürünün de oluştuğundan bahseden balıkçılar, Ramazan ayının gelmesiyle balık tezgahlarının şenlendiğini söyledi. Tezgahlarda hamsilerin fazlaca yer aldığını belirten balıkçı Serkan Aygün, kırmızı et ve tavuğa göre balığa karşı ilginin arttığının altını çizdi.
OMEGA-3 BAKIMINDAN ZENGİN
Balığın içeriği nedeniyle insan sağlığına karşı önemine dikkat çeken Aygün, özellikle hamsi ve sardalyanın omega-3 bakımından zengin olduğunu anlattı. Doktorların önerdiği balık yağları yerine direkt olarak balık tüketimini destekleyen balıkçı, “Hamsi denizin kuru fasulyesidir” dedi.
Müşteriler ise haftada üç gün balık tükettiklerini, tüketmedikleri zaman ise yorgun hissettiklerini belirtti. Hamsiyi çiğ tüketerek kalite kontrolü yapan bir diğer müşteri, "Hamsiyi çok severim, çiğ çiğ de yerim. Balık vitamindir, şifadır" dedi.