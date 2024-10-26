Tezgahlar şenlendi, kuyruk oluştu: 1,3 kiloluk palamutun fiyatı şaşırtıyor

Şu anda balık Sinop tarafında. Trabzon, Ordu, Hopa tarafından balık kaçtı, Sinop tarafına geldi. Allah’a şükürler olsun dün, 3 bin kasa balığımız vardı. Bu 3 bin kasa balık tek bizde değil, bütün kayıklarda hemen hemen vardı. Bu durumdan herkes faydalandı. Allah'a şükürler olsun sezonumuz 10 numara. Hamsiden de umudumuz var. 1 ay olmasa bile 20 güne hamsimiz de olur gibi. Bu da bize yeterli. Şu anda palamutlar 1 kilo 300 gram civarı geliyor ve fiyatı 100 lira. Bir tane balığı 3 kişi zor yiyor” diye konuştu.