Tezgahlar şenlendi, kuyruk oluştu: 1,3 kiloluk palamutun fiyatı şaşırtıyor
Sinop’ta olumsuz hava şartları nedeniyle boş kalan balıkçı tezgahları, bugün balık çeşitleri ile şenlendi. 1 kilo 300 gramlık palamutlar 100 liradan satılırken, vatandaşlar tezgahlar önünde yoğunluk oluşturdu.
Hava sıcaklıklarının 15 derece kadar düştüğü Sinop’ta denizde yaşanan fırtına dolayısıyla gırgırlar mavi sulara açılmakta zorlandı.
Az sayıda teknenin ava çıkması nedeniyle boş kalan balık tezgahları, bugün yeniden şenlendi. Balığın bollaşması fiyatların yarı yarıya düşmesine neden olurken, vatandaşlar da balıklara yoğun ilgi gösterdi.