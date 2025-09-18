Tezgahlara bereket getirdi: Sezon hareketli başladı
Bu yıl av sezonunun bereketli geçtiğini belirten balıkçı esnafı Cengizhan Şen vatandaşlara sardalya ve uskumruyu bolca tüketmeleri tavsiyesinde bulundu.
Eskişehir'de Balıkçı esnafı Cengizhan Şen, Eylül ayı itibarıyla başlayan balık av sezonunun tezgâhlara bereket getirdiğini belirtti.
Şen, uzun yıllardır görülmeyen uskumrunun geri dönmesinin ve sardalya ile hamsinin bolluğunun hem balıkçılar hem de vatandaşlar için sevindirici olduğunu ifade etti.