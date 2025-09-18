Tezgahlara bereket getirdi: Sezon hareketli başladı

Bu yıl av sezonunun bereketli geçtiğini belirten balıkçı esnafı Cengizhan Şen vatandaşlara sardalya ve uskumruyu bolca tüketmeleri tavsiyesinde bulundu.

Eskişehir'de Balıkçı esnafı Cengizhan Şen, Eylül ayı itibarıyla başlayan balık av sezonunun tezgâhlara bereket getirdiğini belirtti.

Şen, uzun yıllardır görülmeyen uskumrunun geri dönmesinin ve sardalya ile hamsinin bolluğunun hem balıkçılar hem de vatandaşlar için sevindirici olduğunu ifade etti.


Palamutun bu yıl tezgâhlarda olmayacağını söyleyen Cengizhan Şen, bunun hamsi bolluğuna işaret ettiğini ve vatandaşların bol çeşitli balıkla karşılaşacağını vurguladı.


"USKUMRU BU YIL GERİ DÖNDÜ"

Balıkçı Cengizhan Şen, "Uskumru 20-25 yıldır olmuyordu, bu yıl geri döndü. Bu yıl uskumru yılı olacak. Bol uskumru, bol sardalya yiyeceğiz. Palamutun olmaması sebebiyle hamsiyi de bol yiyeceğiz. Yani bu yıl vatandaş bol çeşit balıkla karşılaşacak" dedi.

Şen, balık fiyatlarına da değinerek, "Sardalya şu an 100-150 lira civarında, hamsi 200 lira, uskumru ise 150-200 lira aralığında gidiyor. Denizde balık bol ama akaryakıt pahalı olunca bu da tezgâhlara yansıyor. Yine de vatandaşlara özellikle sardalyayı bol bol tüketmelerini tavsiye ederim. Çünkü bu dönem sardalyanın en güzel olduğu dönem" ifadelerini kullandı.

