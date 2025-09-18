Tezgahlara bereket getirdi: Sezon hareketli başladı



Şen, balık fiyatlarına da değinerek, "Sardalya şu an 100-150 lira civarında, hamsi 200 lira, uskumru ise 150-200 lira aralığında gidiyor. Denizde balık bol ama akaryakıt pahalı olunca bu da tezgâhlara yansıyor. Yine de vatandaşlara özellikle sardalyayı bol bol tüketmelerini tavsiye ederim. Çünkü bu dönem sardalyanın en güzel olduğu dönem" ifadelerini kullandı.