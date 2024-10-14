Tezgahlarda bolluk bereket yaşanıyor: Tanesi 100 lira

“İLERLEYEN GÜNLERDE FİYAT DAHA DA ARTACAK”

Ordulu balıkçı Erdal Çamaş, ilerleyen günlerde fiyatların daha da artabileceğini belirterek, “Balık yine bol ancak hava şartları sert olduğu için biraz fiyatlar yükseldi. Yeterince balık var, şu anda iri boy palamut 100 lira. Bu balıklar bu fiyatlara çok ucuz, bir hafta 10 gün sonra balık azalacak, o zaman fiyatlar artacak. Türkiye'nin her tarafına sevkiyat yapıldığı için balık yetemeyebiliyor. Hava şartları uygun olmadığında balık azalıyor, fiyatlar yükseliyor. 3 gün önce palamut balığı 80 liraydı, sonrasında 100 liradan satılıyor” dedi.



