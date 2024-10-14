Tezgahlarda bolluk bereket yaşanıyor: Tanesi 100 lira
Ordu'da 2 gündür etkili olan soğuk ve yağışlı hava nedeniyle tezgahlarda 80 liradan satılan palamut balığının tanesi 100 liraya kadar yükseldi, balıkçılar ve vatandaşlar fiyatların yine de uygun olduğunu söyledi.
Karadeniz açıklarında avlanan palamut balığını boyutu büyüdü, tezgahlardaki bir balığın tanesi bir kiloyu aştı. Balıkçılar, 3 gün önceye kara 80 liradan satılan palamut balığının olumsuz ve yağışlı hava şartları nedeniyle 100 liradan satıldığını ancak yine de fiyatların düşük olduğunu söyledi.