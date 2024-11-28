Tezgahlarda fırtına etkisi: Balık fiyatlarına yansıdı

Ege Denizi'nde balık bolluğunun yanı sıra çeşitliliğin de çok fazla olduğunu söyleyen Çakan, "Hamsi, sardalya, kolyoz, istavrit gibi birçok balık bol miktarda var. Bu sene palamutta çok iyi bir sezon yaşadık. Hava şartlarımız da müsaade ederse hamsi ve sardalyada iyi bir sezon yaşayacağımızı düşünüyorum. Bu da tezgahlara ve halkımıza yansıyacaktır." diye konuştu.