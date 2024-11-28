Tezgahlarda fırtına etkisi: Balık fiyatlarına yansıdı
İzmir'de etkili olan fırtına nedeniyle balıkçılar ava çıkamayınca tezgahlarda balık azaldı, fiyatlarsa yükseldi.
Ege Denizi'ndeki fırtına balık fiyatlarını da etkiledi. Fırtına sebebiyle düzenli av yapamadıklarını, bunun da balık fiyatlarına yansıdığını ifade eden İzmir Balıkçı İşadamları Derneği Başkanı Mehmet Şahin Çakan, ilk iki ayın balık avı açısından iyi gittiğini ancak kasım ayında etkili olan fırtınalı havanın olumsuz etkisi olduğunu belirtti.