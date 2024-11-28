Tezgahlarda fırtına etkisi: Balık fiyatlarına yansıdı

İzmir'de etkili olan fırtına nedeniyle balıkçılar ava çıkamayınca tezgahlarda balık azaldı, fiyatlarsa yükseldi.

Tezgahlarda fırtına etkisi: Balık fiyatlarına yansıdı - 1

Ege Denizi'ndeki fırtına balık fiyatlarını da etkiledi. Fırtına sebebiyle düzenli av yapamadıklarını, bunun da balık fiyatlarına yansıdığını ifade eden İzmir Balıkçı İşadamları Derneği Başkanı Mehmet Şahin Çakan, ilk iki ayın balık avı açısından iyi gittiğini ancak kasım ayında etkili olan fırtınalı havanın olumsuz etkisi olduğunu belirtti. 

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Tezgahlarda fırtına etkisi: Balık fiyatlarına yansıdı - 2

Çakan, "Sezonun başında havalar sıcaktı ve deniz suyu sıcaklığı 30 dereceye çıktı ardından körfezde balık ölümleri yaşandı. Havalar ve deniz suyu soğumadığı için şu anda balıkçılık faaliyetleri biraz zayıf gidiyor. Balıkların tezgahlardaki fiyatları ciddi anlamda yüksek. Sezon başında da söylediğim gibi Karadeniz'de palamut boldu, bu sene de Karadeniz, Marmara civarında hamsi bolluğu başladı ama iklim ve hava şartları balık avcılığına müsaade etmiyor. Karadeniz'de olduğu gibi Ege'de de bir fırtına söz konusuydu, şu anda sıkıntımız iklim şartları." ifadelerini kullandı.

Tezgahlarda fırtına etkisi: Balık fiyatlarına yansıdı - 3

"DENİZDE İNANILMAZ DERECEDE BALIK VAR"

Çakan, "Kasım ayında hava şartları biraz kötü gidince ciddi bir sıkıntı yaşadık, denize çıkamadık. İnanılmaz derecede balık var ama hava şartlarının avlanmamıza müsaade edip etmeyeceğini zaman gösterecek." dedi.

Tezgahlarda fırtına etkisi: Balık fiyatlarına yansıdı - 4

Ege Denizi'nde balık bolluğunun yanı sıra çeşitliliğin de çok fazla olduğunu söyleyen Çakan, "Hamsi, sardalya, kolyoz, istavrit gibi birçok balık bol miktarda var. Bu sene palamutta çok iyi bir sezon yaşadık. Hava şartlarımız da müsaade ederse hamsi ve sardalyada iyi bir sezon yaşayacağımızı düşünüyorum. Bu da tezgahlara ve halkımıza yansıyacaktır." diye konuştu.

Tezgahlarda fırtına etkisi: Balık fiyatlarına yansıdı - 5
Tezgahlarda fırtına etkisi: Balık fiyatlarına yansıdı - 6
Tezgahlarda fırtına etkisi: Balık fiyatlarına yansıdı - 7
Tezgahlarda fırtına etkisi: Balık fiyatlarına yansıdı - 8
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