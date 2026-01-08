Tezgahlarda hamsinin yerini istavrit aldı. Kilosu 100 TL'den alıcısıyla buluşuyor

Balıkçı Soner Birinci, istavritin tezgahlarda daha görünür olmasıyla beraber hamsi satışında da azalma olduğunu söyledi.

Birinci, istavrit avının bol olduğunu ve halkın da istavrite talebinin fazla olduğunu belirtti. Soğuk havaların istavritin yağına ve lezzetine etki ettiği üzerine atıfta bulunan Birinci, şu an için de istavrite taleplerin yoğun olduğunu vurguladı.