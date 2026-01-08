Tezgahlarda hamsinin yerini istavrit aldı. Kilosu 100 TL'den alıcısıyla buluşuyor
08.01.2026 13:12
AA
İstavrit, Rize'deki balıkçı tezgahlarının gözdesi oldu. İstavrit kilosu 100 liradan alıcılarıyla buluşuyor.
Rize'deki balık pazarlarında istavrit başta olmak üzere hamsi, mezgit, kefal, çipura, levrek, tirsi, barbun, palamut ve mırmır gibi birçok farklı balık satışa sunuluyor. Tezgahlarda istavrit, hamsi ve kefal 100 TL, mezgit 150 TL, çipura ve levrek 500 TL, tirsi 150 TL, barbun 400 TL, mırmır ise kilogramı 200 TL'den alıcılarıyla buluşuyor.
İSTAVRİTE İLGİ YOĞUN
Balıkçı Soner Birinci, istavritin tezgahlarda daha görünür olmasıyla beraber hamsi satışında da azalma olduğunu söyledi.
Birinci, istavrit avının bol olduğunu ve halkın da istavrite talebinin fazla olduğunu belirtti. Soğuk havaların istavritin yağına ve lezzetine etki ettiği üzerine atıfta bulunan Birinci, şu an için de istavrite taleplerin yoğun olduğunu vurguladı.
"MÜŞTERİ MIRMIR BALIĞINI BİLMEDEN ALIYOR İKİNCİYE SORUYOR"
Tezgahlarda mırmır balığı gibi çeşitlerin de yer almaya başladığını anlatan Birinci, "Mırmır balığı Ege'nin, Akdeniz'in balığı. Karadeniz'de iki senedir var. Müşteriye sunduğumuz zaman mırmır balığını bilmiyorlar ama verdiğimiz zaman tekrar gelip soruyorlar" dedi.
Balıkçı, son zamanlarda palamutun da tezgahlarda yerini aldığını belirtti.