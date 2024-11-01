Tezgahta bolluk yaşanıyor: "Böyle bir sezon yaşamadık"
Samsun'daki balık tezgahlarında palamut bolluğu devam ederken, balık satıcıları bu kadar palamut bolluğu olan bir sezon yaşamadıklarını söylediler.
Bu sezon Karadeniz'de palamut bereketi yaşanıyor. Balıkçılar tarafından avlanan palamutlar tezgahlarda yerini almaya devam ediyor. Hem iriliği hem de bolluğu ile balıkçıları memnun eden palamut ballığı tanesi 80 ile 120 TL arasında satılıyor. Şu ana kadar palamut sezonun bitmesi gerektiğini, bu duruma kendilerinin de şaşırdığını ifade eden balıkçılar, "Böyle bir sezon yaşamadık" dediler.