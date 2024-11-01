Tezgahta bolluk yaşanıyor: "Böyle bir sezon yaşamadık"

Balık satıcısı Halit Bayrak, “Bu sene palamut bolluğu var. Bu zamana kadar bitmesi lazımdı. Bitmedi ve hala devam ediyor. Bu gidişle sezonu kapatacak gibi görünüyor. Bu kadar uzun süre olduğunu ve bu kadar bol olduğunu hiç görmemiştik. Boyutları bayağı büyük. Bir tanesi 1,5 kilo geliyor. Böyle devam ederse insanlar yaza kadar palamut yer” diye konuştu.