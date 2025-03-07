Tezgahta çeşitlilik arttı: "Hamsi bu günlerde karaborsa"

HAMSİ KARABORSA

Balıkçılardan Mustafa Karslı ise hamsinin bu günlerde karaborsa olduğunu dikkat çekerek "Ramazan tüm bereketi ile geldi. Bölgemizde genelde bu sıralar istavrit mezgit gibi çeşitler avlandığından tezgâhlarda bolca bulunuyor.