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Tezgahta çeşitlilik arttı: "Hamsi bu günlerde karaborsa"

Ramazan ayında bu yıl Trabzon Balık Hali'nde ciddi yoğunluk yaşanıyor. Trabzonlular önceki yılların aksine iftar sofraları için balığa yoğun ilgi gösterirken, tezgâhlarda balık bolluğu ve çeşitliliği ise dikkat çekiyor. Ramazan ayı başından bu yana hamsi tezgahlarda az olarak görülürken, diğer balık çeşitleri ise tezgahları süslüyor.

Tezgahta çeşitlilik arttı: "Hamsi bu günlerde karaborsa" - 1

Ramazan dolayısıyla vatandaşlar balığa yoğun ilgi gösterdiğini belirten balıkçı esnaflarından Ahmet Çoğalmış, bugün hale çok az gelen hamsinin erken saatlerde tükendiğini söyledi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Tezgahta çeşitlilik arttı: "Hamsi bu günlerde karaborsa" - 2

Çoğalmış, "Ramazan'da tezgahlara bereket geldi. Bol ve ucuz olan balığa vatandaş yoğun ilgi gösteriyor.

Tezgahta çeşitlilik arttı: "Hamsi bu günlerde karaborsa" - 3

Fiyatlarımız; istavrit 125 TL, mezgit 125 TL somon 250 TL, levrek ve çupra 300-350 TL arasında değişiyor. Hamsi az geldiği için erken saatlerde tükendi" dedi.

Tezgahta çeşitlilik arttı: "Hamsi bu günlerde karaborsa" - 4

HAMSİ KARABORSA

Balıkçılardan Mustafa Karslı ise hamsinin bu günlerde karaborsa olduğunu dikkat çekerek "Ramazan tüm bereketi ile geldi. Bölgemizde genelde bu sıralar istavrit mezgit gibi çeşitler avlandığından tezgâhlarda bolca bulunuyor.

Tezgahta çeşitlilik arttı: "Hamsi bu günlerde karaborsa" - 5

Vatandaş Ramazan'da balığa yoğun ilgi gösteriyor. İnşallah böyle devam eder. Hamsi artık çok azaldı, çok az geliyor.

Tezgahta çeşitlilik arttı: "Hamsi bu günlerde karaborsa" - 6

Hamsi son bir haftada 1-2 kasa kadar geldiğinden artık karaborsa diyebiliriz" diye konuştu.

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