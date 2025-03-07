Tezgahta çeşitlilik arttı: "Hamsi bu günlerde karaborsa"
Ramazan ayında bu yıl Trabzon Balık Hali'nde ciddi yoğunluk yaşanıyor. Trabzonlular önceki yılların aksine iftar sofraları için balığa yoğun ilgi gösterirken, tezgâhlarda balık bolluğu ve çeşitliliği ise dikkat çekiyor. Ramazan ayı başından bu yana hamsi tezgahlarda az olarak görülürken, diğer balık çeşitleri ise tezgahları süslüyor.
Ramazan dolayısıyla vatandaşlar balığa yoğun ilgi gösterdiğini belirten balıkçı esnaflarından Ahmet Çoğalmış, bugün hale çok az gelen hamsinin erken saatlerde tükendiğini söyledi.