Tezgahta fiyatı 70 liraya kadar düştü: "40 sene önce çıkan balıklar geri döndü"

"40 SENE ÖNCE ÇIKAN BALIKLAR GERİ DÖNDÜ"

40 sene önceki balık türlerinin bu yıl yeniden görüldüğünü söyleyen balıkçı İbrahim Örseloğlu “Balık fiyatları şu an uygun. Palamut işi bitecek, hamsi işi başlayacak. Mezgit var. Vatandaş bu sene baya çinekop yiyecek. Sargan ve levrek balığı bu sene bol. Bundan 40 sene önce çıkan balıklar geri döndü. Bu sene balıkta çeşit bolluğu var. Vatandaş hamsiden çok balık yiyecek. Mezgit 300 lira, sarıkanat 350-400 lira, çinekop 250 lira, bol bol istavrit var kilosu 100 lira. Kalkan balığı da aşırı var. Vatandaşın kimi memnun kimisi memnun değil” ifadelerini kullandı.



