Tezgahta fiyatı 70 liraya kadar düştü: "40 sene önce çıkan balıklar geri döndü"
Karadeniz'de av yasağının sona ermesi ile tezgahlardaki balık çeşitliliği ve bolluğu sürüyor. Trabzon’da sezonun ilk haftalarında bol avlanan palamudun bereketi devam ederken, diğer balık çeşitleri de tezgahlarda yer almaya başladı.
Denizlerde 15 Nisan'da başlayan dip trol ve gırgır ağlarıyla avcılık için genel av yasağı, 1 Eylül'de sona erdi. Karadeniz'de yeni sezon için hazırlıklarını tamamlayan balıkçılar, 'Vira bismillah' diyerek denize açıldı.