Tezgahta hareketlilik var, fiyatlar düşmeyecek. En çok tercih edilen tür

Balık fiyatlarının seyri hakkında da değerlendirmelerde bulunan Beybeyoğlu, maliyetler ve av durumu nedeniyle 100 liralık fiyatın altına inilmesinin zor olduğunu vurguladı. Vatandaşın hamsi beklentisine de değinen Beybeyoğlu, "İstavrit bu fiyatların altına düşmez. Gönül ister ki düşsün ancak piyasa bu fiyatlarda gider. Hamsi gelse de az gelir ve pahalı olur" ifadelerini kullandı.