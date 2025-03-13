Tezgahta Ramazan bereketi yaşanıyor: "Balık fiyatları dibe inmiş vaziyette"

Ramazan ayının gelmesi ile birlikte tezgahlarımız şenlendi. Şu anda istavritten, hamsiye, sardalya'dan, kalkana birçok balık çeşidi mevcut. Vatandaşlarımıza özellikle şu önerim var, 13-14 saat oruç tutuyoruz. Haftada iki, üç kez balık tüketelim. Hem sindirimi kolay. Hem de besin değeri yüksek. Bir gün tava yapıyorsak, diğer günde fırında yapalım. Ama bol bol balık tüketelim" diye konuştu.





