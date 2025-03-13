Tezgahta Ramazan bereketi yaşanıyor: "Balık fiyatları dibe inmiş vaziyette"
Ramazan ayının gelmesi ile birlikte balık tezgahlarında adeta bereket yaşanıyor. Havaların güzel gittiğini ve Ramazan ayının da bereket getirdiğini belirten yarım asırlık balıkçı Kenan Balcı vatandaşlara haftada en az iki kez balık yemelerini önerdi.
Ramazan ayının gelmesi ile birlikte balık tezgahları hem bollaştı hem de ucuzladı. Havalarının güzel olması nedeniyle balıkçıların dolu ağlarla geri döndüğünü belirten İstanbul'un ünlü balıkçısı Balıkçı Kenan Balcı, "Karadeniz ve Marmara'nın suyu adeta balık oldu.