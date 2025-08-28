Tezgahta yerini aldı: 1 kilosu 500 TL oldu

"Yalnızca Antep'te değil, Türkiye'nin birçok bölgesinde benzer bir tablo yaşanıyor"

Bu yıl ürünlerde azalma olduğunu belirten Derbent, "Yalnızca Antep'te değil, Türkiye'nin birçok bölgesinde benzer bir tablo yaşanıyor. Malatya'da kayısı, Karadeniz'de fındık, Ege'de zeytin üretiminde de kayıplar büyük. Üreticiler, bu yılın genel anlamda "yok yılı" olduğunu vurguluyor. Çiftçiler, fıstık ağaçlarına gerekli tüm bakımı yaptıklarını; ilaçlamadan gübreye, sürümden sulamaya kadar hiçbir masraftan kaçınmadıklarını belirtiyor. Ancak yağışların düzensizliği, don olayları ve değişen iklim şartları nedeniyle ağaçların yeterli ürün vermediğini ifade ediyorlar. Bu durum da fiyatların sert şekilde yükselmesine yol açtı" diye konuştu.