Tezgahta yerini aldı, ünü Amerika'ya kadar yayıldı: A, B1, B2, E, ve K vitamini deposu
Doğu Anadolu Bölgesinin yüksek rakımlı yaylalarında doğal olarak yetişen, halk dilinde ışgın veya uçkun olarak bilinen "yayla muzu" tezgâhlardaki yerini aldı.
Sıcaklıkların artmasıyla 1000 - 3000 metre rakımda doğal olarak yetişen yayla muzu Tercan’da destesi 50 ila 80 TL’den satılıyor. Getirdikleri uçkunları Tercan merkezde seyyar olarak satışa sunan satıcılar, vatandaşların yoğun ilgi gösterdiklerini belirtiyor.
Atlanta Üniversitesinin yaptığı araştırmalar sonucunda kanser hastalığının yeni bir ilacı olarak nitelendirilmeye başlanan ışkının ünü Amerika’ya kadar yayılmış durumda.